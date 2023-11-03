福貞-KY第三季EPS 0.19元 帶動前三季獲利轉正

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

福貞-KY（8411）今（3）日公布財報，第三季合併營收23.18億元，季增8.82％，年減7.98％，惟在毛利率明顯提升下，單季稅後純益0.41億元，季增4.28倍，更較去年同期虧轉盈，EPS 0.19元；前三季合併營收61.12億元，稅後純益0.17億元，獲利已轉正，EPS 0.08元，明顯優於去年同期。

福貞表示，第三季原物料價格維持平穩，加上兩岸市場鋁罐訂單出貨順暢，以及新竹廠優化產線效益顯現，推升福貞第三季毛利率突破八個季度新高，站上11.79％，並帶動單季營業利益率與稅後淨利率，分別來到4.50％與1.89％，繳出「三率三升」佳績。

近兩年，福貞併購台灣新竹廠、新增山東廠第二條產線以及建置啟動陝西廠，公司持續擴大營運版圖。其中，陝西廠已逐步進行產速調整與產線效能提升，目前既有訂單除大陸歷史最悠久的啤酒品牌之一，亦陸續接獲區域型飲料及啤酒客戶的訂單，以期第四季陝西廠產能貢獻效益逐步顯現。

邁入第四季金屬包材產業淡季，福貞持續優化集團各廠產能效益，目前訂單需求以鐵罐蛋白飲品及鋁罐啤酒為主，將持續觀察消費市場動態，且大陸的啤酒罐化率與全球市場相較，仍有明顯的成長空間，加上北方的飲食習慣，冬天吃火鍋喝啤酒的需求更盛，福貞隨著客戶布局二、三線城市，貼近消費市場，持續搶攻啤酒市占率。

展望2023全年，福貞謹慎觀察終端快銷品市場需求，彈性調節原物料庫存水位，並優化兩岸七大生產基地產線，在多條產線並行，多元罐型生產運作下，公司將提高產能利用率為首任，且觀察品牌商因應2024年二月份的農曆春節假期，是否於今年底至明年初啟動備貨，第四季營收動能可望有陝西廠挹注，隨著金屬包材產業分眾市場需求推動下，福貞新客戶或新訂單需求持續，全年營運維持正向可期。