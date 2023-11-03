教科書百年特展登場 民初《國難教材》手抄本等孤本珍品曝光

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台灣教科書出版協會集結南一書局、龍騰文化、康軒文化等教科書出版商，於今(3)日舉辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」開展茶會，呈現百年教科書風貌，展品不僅陳列清代晚期古本及二戰後的統編本、標準本課本，再到9年一貫與12年國教教科書，更包含民國初年的手抄本《國難教材》，還有使用中文教導算數的《算筆數學》。

擔任策展單位的水越設計創辦人周育如表示，這批教科書的最早展品，最早可回溯至1870年代，當時的數學課本《算筆數學》以中文且直式的文字呈現方式教導算數，邏輯困難，對現代人來說不易理解，主要是當代教學以階段、層次引導學習，過去則是任何需求都直接反應在課堂上。再者，早年的中國教育側重修身，日據時代的台灣公學校則著力發展農業教育，可見教育隨時代的演變，重點有所不同。

康軒文教公關長許牧民提到，這次的展覽珍稀教科書大多從康軒文教提供借展，其中展出最為珍貴的是民國初年《國難教材》手抄本。至於當年為何課本會以手抄本呈現，在於當時設有私塾，老師大多自己手抄課本，以決定教給內容。

許牧民特別提到，過去書本取得不易，且紙張不如現在方便保存，課本在一代傳一代的情況下，大多是父親讀完交給孩子再閱讀，因此舊時教科書上常見到會寫了好多人的眉批、筆記與註釋。