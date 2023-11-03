庫藏股價格區間引網熱議 中鋼：依金管會規定

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中鋼（2002）3日宣布經董事會通過，將執行買回普通股1.5億股（15萬張），每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，不過卻引發網友熱議，甚至稱中鋼「對自己這麼沒信心喔！」中鋼傍晚發出說明稿表示，該區間是依照金管會公布之規定辦理，對鋼鐵市場未來發展仍深具信心。

中鋼說明稿內容如下：

中鋼公司今日通過執行買回本公司普通股1.5億股（15萬張）案，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，此區間完全依照金管會公布之庫藏股疑義問答集當中之建議公式計算，上限以董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價（二者取高）之150％，下限以董事會決議當日收盤價（董事會決議當時未有當日收盤價，以前1個營業日收盤價）之70％計算。

計算方式如下：

1. 上限：

(1) 董事會決議前十個營業日之平均收盤價24.03元。

(2) 董事會決議前三十個營業日之平均收盤價24.84元。

(3) 平均收盤價（二者取高）之150％：24.84元×150％ = 37.26元

2. 下限：

董事會決議當日收盤價(董事會決議當時未有當日收盤價，以前1個營業日112／11／2收盤價) 之70％：24.25元×70％=16.98元