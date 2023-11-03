前往主要內容
工商時報LOGO

庫藏股價格區間引網熱議 中鋼：依金管會規定

中鋼傍晚發出說明稿表示，該區間是依照金管會公布之規定辦理，對鋼鐵市場未來發展仍深具信心。圖／本報資料照片
中鋼傍晚發出說明稿表示，該區間是依照金管會公布之規定辦理，對鋼鐵市場未來發展仍深具信心。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中鋼（2002）3日宣布經董事會通過，將執行買回普通股1.5億股（15萬張），每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，不過卻引發網友熱議，甚至稱中鋼「對自己這麼沒信心喔！」中鋼傍晚發出說明稿表示，該區間是依照金管會公布之規定辦理，對鋼鐵市場未來發展仍深具信心。

中鋼說明稿內容如下：

中鋼公司今日通過執行買回本公司普通股1.5億股（15萬張）案，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，此區間完全依照金管會公布之庫藏股疑義問答集當中之建議公式計算，上限以董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價（二者取高）之150％，下限以董事會決議當日收盤價（董事會決議當時未有當日收盤價，以前1個營業日收盤價）之70％計算。

計算方式如下：

1. 上限：

(1) 董事會決議前十個營業日之平均收盤價24.03元。

(2) 董事會決議前三十個營業日之平均收盤價24.84元。

(3) 平均收盤價（二者取高）之150％：24.84元×150％ = 37.26元

2. 下限：

董事會決議當日收盤價(董事會決議當時未有當日收盤價，以前1個營業日112／11／2收盤價) 之70％：24.25元×70％=16.98元

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資買中信金4.35萬張居冠 大砍這檔慘跌停

  2. MSCI半年度調整 3投顧看好4檔有機會納入成份股

  3. AI上身！新護國群山成形 法人點名14檔

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。