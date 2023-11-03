「國家森林館」ITF旅展全台51條遊程祭出超低優惠 邀請民眾從心．森呼吸

台灣，一座結合山、森、雲、野的富饒之島，你我腳下踏著的土地有268座海拔3000公尺以上的高山峻嶺，我們與山野為鄰，徜徉在日光黃與盎然綠裡，以不同視角感受被森林療癒的自在平靜，正如林業保育署「國家森林館」今年ITF臺北國際旅展主題─漫悠森活，從北往南、以中央山脈為分水嶺，途經有雲霧繚繞的太平山、愜意寧靜的大雪山、林鐵曙光神木匯聚的阿里山等多日深度旅程，也包含各式手作體驗、生態導覽、產地餐桌等單日行程，透過色彩，聲音、氣味等五感出發，打造一場場更親近與認識台灣寶島的森の旅！

投入山林懷抱前，林業保育署「國家森林館」與你相約11月3日至6假南港展覽館一館，展館外觀迎面而來是深淺層次有別的綠，感受山林曠野的舒適靜謐，在休閒躺椅或席地而坐仰望星空造景，一覽無遺月夜裡的繁星點點，沉浸在山野裡日夜景致有別中；透過情境互動觸控裝置搜尋喜愛的戶外遊程，或了解51條北中南東的特色行程，緩步漫悠在此深度體驗山林樂活；此外，現場展售35款專屬紀念品，如首賣的阿里山沼平櫻啤酒、觀霧山莊的檜木手機擴音架、八仙山凹豆杯、雙流的橡實儲物罐和食蟹獴抱枕等，來國家森林館有玩有逛又有好禮！

林業保育署署長林華慶表示：「今年國家森林館精心策畫以台灣山林意象呈現豐富生態資源，也攜手旅遊業者及策略聯盟夥伴一起規畫森林遊樂區的配套遊程、探索周邊部落的私房景點等。兩周前首批認證的森林療癒師正式出爐，共同打造五感森林療癒體驗；此外，還攜手台灣高鐵異業合作推出阿里山深度之旅，希望讓國人與外國朋友到阿里山林鐵沿線慢活旅行、領略台灣山林之美。」

今年力邀兩組山野達人在周末午後14:00-14:30舉辦分享會， 4日由知性作家、長程徒步行者與戶外風格玩家的「TaiTai LIVE WILD」，阿泰與呆呆夫妻倆將分享踏入大雪山森林遊樂區親近豐富生態的注意事項，一同品味走讀山林的迷人魅力。5日則邀請「走在山脊上的男人」麥覺明導演分享漫步在森林遊樂區的看見與發現，麥導製播長達18年行腳節目《MIT台灣誌》，帶我們用眼睛探訪臺灣百岳！

最後，林業保育署精心規畫全館集章贈獎的有趣任務，在展館任一處拍照打卡外，並與旅行社討論旅遊計畫即可獲雙重好禮，包含客製森林防蚊貼，再抽2名各5,000元旅遊金，12月底前可折抵展覽手冊遊程或文創商品(至多2組)；四天也有多場森林互動闖關遊戲，可透過翻卡牌回答QA的方式，帶大家更加認識全台18處國家森林遊樂區的山林特點，有機會把特色贈禮竹節牙刷座和小花蔓澤蘭的防蚊液與酚多精帶回家。搶先預約「島內出走」遊程，一起拋開忙碌的都市生活，走進綠意林野間，靜心感受生活最原始的樣貌，讓疲憊身心靈於森林的懷抱中得到釋放。