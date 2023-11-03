外資買中信金4.35萬張居冠 大砍這檔慘跌停

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會本周決議不升息，市場解讀此波升息循環可望告一段落，美股連2天大漲，道瓊強彈564點、費半漲幅逾2%，台股接續昨天大漲氣勢，今天再攻110.70點，收16507.65點，站上季線，成交量2666億元。航運、金融表現優於電子，長榮航、華航、開發金漲逾3%，中信金上揚逾2%。

今天外資買超93.75億元，投信買超34.84億元，自營商買超6.27億元，合計3大法人買超134.86億元。

外資今天大買金融股，中信金4.35萬張居買超第一，開發金、新光金也加碼萬張以上，兆豐金敲進近7千張。股價表現以開發金漲3.13%居冠，中信金2.63%、新光金1.81%、兆豐金1.19%，都比大盤強勢。

矽統近期因股價飆漲，遭列處置股票，今天出關正常交易，股價早盤創22年新高後急速下殺，收盤跌停，外資大砍3.86萬張，居賣超冠軍。

富士康遭大陸官方查稅，網路傳聞罰款近8千億，雖然富士康鄭重聲明否認，但今天外資大賣鴻海1.29萬張，股價下跌1.24%。

法人表示，台股連續2天反彈，成交量皆高於5日均量，屬於「有量有價」，與之前「無量反彈」相較，格局已漸轉變，今天指數站上季線，雖然季線仍下彎恐震盪難免，但月線、半年線、年線皆已翻揚向上，且技術指標低檔黃金交叉，搭配景氣在長期低迷後有走出谷底跡象，台股後市行情仍值期待。

外資今天買超上市個股前10名為：中信金(2891)43589張、聯電(2303)25261張、開發金(2883)13983張、新光金(2888)12883張、威盛(2388)10901張、力積電(6770)10279張、復華富時不動產(00712)8039張、兆豐金(2886)6865張、富邦越南(00885)6551張、長榮航(2618)6341張。

外資今天賣超上市個股前10名為：矽統(2363)38600張、鴻海(2317)12998張、南茂(8150)8969張、緯創(3231)8745張、華邦電(2344)440張、國泰20年美債正2(00688L)6062張、宏碁(2353)5118張、華通(2313)4417張、義隆(2458)4083張、南電(8046)3828張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。