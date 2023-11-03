2023鼎邦菁英邀請賽 泰國選手瓦萬奪冠，劉嚴鴻亞軍

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總獎金新台幣600萬元的鼎邦菁英邀請賽今天（11/3）在苗栗全國花園鄉村俱樂部進行完成最後回合決賽，競爭激烈，劉嚴鴻在最後三洞未把握住推桿準度，最後交出低於標準桿四桿的68桿，同桿出發泰國選手瓦萬（Warun Leamgaew）打67桿，一桿之差拱手稱臣，瓦萬以三回合總桿低於標準桿16桿的200桿，奪得冠軍及獎金新台幣100萬元，劉嚴鴻201桿居亞，獲獎金45萬元。這是29歲的瓦萬首個國際賽冠軍，也是他職業生涯第七冠，前六冠都是在泰巡賽獲得，並是他在職業賽贏得最多金額的冠軍獎金。

剛通過日本巡迴賽資格賽第二關的葉昱辰今天交出64桿佳績，與打出68桿的蔡宗佑同以三回合總桿低於標準桿13桿的203桿，並居第三名作收；另外，蔡凱任今天抓10鳥一柏忌，繼昨天的黃頎之後，也飆出低於標準桿九桿的63桿，不過仍然因為今天最後一回合也採取「較佳球位」規則，所以不列為破球場紀錄（64桿）；他三回合總桿低於標準桿10桿的206桿，自昨天的並列第41位，直升至並列第八名收場。

同為全國球場培訓的兩位業餘選手黃凱駿與廖崇漢今天在三回合正規賽結束後，黃凱駿打70桿，廖崇漢68桿，兩人同為三回合總桿低於標準桿五桿的211桿，依大會規定兩人須經延長加洞賽決定勝負，經過第10-14洞五個洞的延長加洞賽，黃凱駿終於在第14洞以帕贏了廖崇漢的柏忌，奪下業餘組冠軍。這是他繼上周10/28結束的高雄公開賽後，再度拿下業餘組冠軍。長春選手陳元車昨天以兩回合總桿低於標準桿八桿的136桿，贏得冠軍，獲獎金8萬元。而台灣選手謝繼賢今天在第14洞，開球打上果嶺距洞185公分，贏得林佳紀念獎（第14洞近洞獎），獎金2萬元。

有關抓鳥獵鷹慈善捐款部份，今天第三回合全場抓下282隻小鳥（每隻小鳥冠名贊助單位捐出1000元）計282,000元及7隻老鷹（每隻老鷹冠名贊助單位捐出3000元），計21,000元，共計30萬3000元。三回合愛心捐款總計為91萬7,000元。另外再加上個人與企業捐款計97萬元，及配對賽的愛心帕捐款16萬1600元，這次慈善愛心捐款總計為204萬8600元，超過去年的200萬元。冠名主辦單位鼎邦投資公司各捐款102萬4300元給新竹市立馬偕兒童醫院及財團法人玉鼎全球癌症研究基金會。

今天出席頒獎典禮的貴賓有鼎邦投資公司董事長楊賢桂及楊賢源丶鼎邦投資執行長楊峻汶丶TPGA理事長陳榮興丶全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘及余書緯董事長。

這場比賽於11/1~ 11/3舉行三回合54洞賽程，有六國96位中外男子好手受邀參賽，包括60位男子職業選手爭取100萬元冠軍獎金及獎盃，另有15位長春職業球員角逐長春組冠軍獎金與獎盃，及21位業餘選手同場競技，今年仍持續舉辦慈善捐款活動，並將捐款對象除了新竹馬偕兒童醫院以外，再增加財團法人玉鼎全球癌症研究基金會共兩個單位。

這項比賽是由鼎邦投資公司冠名主辦、追日潤公司及星源未來診所為主要贊助，台灣職業高爾夫協會主辦，全國花園鄉村俱樂部協辦；這是鼎邦投資連續第三年冠名主辦的台巡賽，明年由追日潤公司接力續辦。

這場賽事的精華錄播，將於11/14及11/15下午4點於網路平台播出，請鎖定今年的播放平台觀賞精采賽況，除了在台灣職業高爾夫協會FB與YouTube可以觀看以外、相關賽事與重播亦可在雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網丶LINE平台-Golfourit丶Line Today及智林體育台媒體平台查詢。另外，還有全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20個球場為賽事做聯播。