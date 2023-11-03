數位轉型楷模獎頒獎 表揚數位創新典範

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人工智慧及物聯網時代來臨，企業若無法及時調整策略採用新技術，很可能會被市場淘汰，但新技術之應用若沒有妥善的資安配套，亦可能為企業營運帶來更多風險。由國發會、電電公會、資策會、StarFab共同主辦「數位創新研討會暨數位轉型楷模獎頒獎與成果發表」於10月26日在「台灣國際人工智慧暨物聯網展」展會期間登場，透過頒獎與共創成果展示，並邀請產官學界專家分享最新數位轉型趨勢及資安議題，力助企業在人工智慧及物聯網時代來臨前超前部署。

為加速廠商投入數位轉型，鼓勵與新創業者交流合作，藉以提昇外部競爭與因應創新科技的衝擊，「2023數位轉型楷模獎」選拔活動希望透過獎勵轉型之廠商及展現新創團隊成果，對國內的數位轉型產生示範作用，加速國內廠商與新創團隊投入數位轉型。

國發會高仙桂副主任委員表示，近年來因為AI與5G這些創新科技的快速發展，翻轉了所有行業的發展模式，加上地緣政治的關係讓資安的攻防更趨激烈，隨著歐盟淨零碳排CBAM的提出，以及我國減碳措施陸續出籠，數位轉型以及減碳轉型已成為企業競爭力維繫的重要關鍵，尤其是數位轉型更是重中之重，而物聯網等創新科技的應用更突顯出資安的重要性，如何運用數位轉型面對未來的挑戰已成為企業競爭力維繫的重要關鍵，透過數位轉型楷模獎的頒獎可以樹立良好的典範移轉。

電電公會副理事長鄭富雄表示，電電公會關注到數位轉型對產業的重要性，特別設立了數位轉型委員會，同時請資策會楊仁達副執行長擔任主任委員，在楊主委的帶領以及相關公協會及業界的投入與努力，相信能連結產業的實務、數位技術等知識，在產業數位轉型的推動上有相當的成效。

今年楷模獎中特別強化數位轉型新創的參與，透過新創團隊實績與資服業者能量，期對國內的數位轉型產生示範作用，加速國內廠商、新創團隊與資服業者一起投入數位轉型與合作，建立共榮生態系。本年度透過生態系的資源，共促成5家創新服務導入企業包括：艾陽科技、司圖科技、雄欣科技、新芽網路、奧義智慧榮獲數位轉型創新獎的殊榮；其中傑出的數位轉型成功落地案包含華碩等7家廠商，更榮獲公協會共同評選為數位轉型楷模獎的典範。

主辦單位電電公會也特別邀請資策會產業情報研究所洪春暉所長就數位轉型趨勢觀察進行分享、智慧資安科技陳勇君博士就新世代資安的趨勢及Profet AI 余常任全球業務總經理就「ChatGPT時代崛起-一週賦能企業員工轉型新AI工作者」進行精彩演說，最後壓軸並邀請獲獎企業就轉型實踐經驗與心得分享，以協助準備投入的業者了解最新資訊。

透過頒獎與共創成果展示，本屆得主以落地實證的優秀成果作為數位轉型典範，藉由展示及表揚，鼓勵及加速國內廠商投入數位轉型。透過推廣數位轉型楷模的成功經驗，提供企業互相交流平台，創造產業正向學習的循環，期帶領數位轉型風潮。展望未來，大環境仍快速變遷，電電公會將協助更多國內廠商進行多元佈局與數位轉型，有效提升台灣產業實力與能量，做強做大暨完善數位創新與資安創新共榮生態系、協助台灣高科技產業邁向下一個關鍵里程，繼續引領全球科技業前行。