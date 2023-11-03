Kia Picanto GT-line Plus全面升級 68.5萬PLUS登場

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Kia總代理台灣森那美起亞秉持與全球同步的經營理念，積極導入各款全新產品，打造齊全的產品陣容，提供消費者多樣化的選擇。其中最受矚目的精品時尚小車Picanto，以「自信CONFIDENT、自傲PROUD、自由FREE」三大產品DNA打造，其亮眼的外型及完善的配備，深受年輕買家與潮流品味車主的喜愛。

為回饋消費者的熱愛，Kia總代理台灣森那美起亞宣布推出全新Picanto GT-line Plus。外觀亮眼的The Picanto GT-line Plus升級過去多數在豪華車款上才看得到的尊榮內裝配備，包括駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅、方向盤加熱功能及駕駛座遮陽板附LED柔光化妝鏡等，建議售價68.5萬元。上市車色除了現行的星鑽白、星宇灰外，另新增GT-line Plus限定專屬車色「牛奶白」供車主自由選擇，個人時尚風格自信盡現。