「嘉義市英語日」推雙語教學 外師嗨跳火「肌」舞

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嘉義市推展雙語教學，10月底至11月中旬各國中小接力舉辦「全市英語日」活動，今天在志航國小舉辦「豐收－火雞盃的考驗－2023全市英語日」揭幕啟動儀式，120名國小師生組隊以全英語玩闖關遊戲，大跳火「肌」舞，熱力四射，宛如異國節慶嘉年華。

今年嘉義市英語日活動以嘉義市特色美食「火雞肉飯」為象徵，設計代表勝利的「火雞盃」，闖關遊戲以完成火雞盃的考驗為主題，學生們用語言串連、尋找食材，體驗豐收、冒險旅程，在各個關卡認識各地有火雞相關的作物、慶祝豐收方式、節慶的意義、與環境的連結，結合SDGs-永續指標。

嘉義市政府教育處表示，全市英語日從10月底至11月中舉辦，結合異國慶典、嘉義在地特色，各校陸續辦理英語活動，例如志航國小英語周活動讓全校學生闖關玩遊戲與吃火雞大餐。

蘭潭國中則設計由學生與英語老師以英語對話，完成結合萬聖節、感恩節與豐收主題的關卡考驗。

嘉市府教育處長郭添財表示，嘉義市雙語元年自2021年宣布全面啟動，連年透過全市英語日活動由各國中小以「玩中學」來學習雙語，今年設計14個不同地區的慶典相關活動，打造富有異國文化的雙語情境，鼓勵各國中小發展各校的特色「英語日」活動。

活動中，回顧2022年嘉義市雙語教育推動成果，介紹今年度任教各校的31位外籍英語教師，並開啟藏有8種能力的藏寶箱，象徵強化學生學習英語的力量。