Škoda Taiwn銷售再攀新高 創品牌在台年度銷售最高紀錄

來自歐洲且廣受消費者喜愛的 Škoda又再度於10月份傳出捷報，截至今年10月底 Škoda年度累計掛牌數已經來到7,961台，不僅較去年同期成長54%，更一舉超越2020年所創下全年7,200台之歷史最高銷售紀錄！同時也代表著今年接下來的每一個日子裡Škoda都在刷新銷售新高，其中最難能可貴的是，今年在疫情逐步趨緩各品牌新款車型百花齊放之際，Škoda依然憑藉著穩健的銷售節奏和以人為本的服務理念繼續成長與茁壯，將挑戰轉化成前進的動力，以每個月平均800台的交車水平，扎實地交出亮眼的銷售成績，主要得歸功於其產品陣容的豐富完備及一向別出心裁的行銷售法，共同構築了 Škoda 能夠屢創佳績的基石。

審視Škoda品牌1-10月各車型銷售數據，SUV和房車占比各為53%和47%，其中在SUV陣容中又以連續4年蟬聯進口七人座SUV銷售冠軍的Kodiaq及主打生活休旅銷售冠軍的Kamiq兩款冠軍SUV為熱銷強棒，而房車的主將則是以上市即大受歡迎的歐洲智世代旅行車Octavia及有著超級房車美譽的Superb兩款車型為主，兩款車型即佔整體房車銷售佔比達58%，其中更有趣的是，在這兩款車型中選擇五門旅行款式的比例竟達8成之多，足以顯示Škoda五門旅行車獨特的產品魅力。

除了在國內有著亮眼的表現外，近期甫自Škoda總部公佈之全球銷售數據來看，Škoda在今年前三季也以64.2萬輛的表現，較去年同期成長達17.9%，而前些時間才在國內亮相的純電車款Enyaq成長幅度更是達到了47.6%之多，皆意味Škoda在全球市場所受到之正面迴響，反觀國內市場，目前已穩居歐洲進口前五品牌的Škoda，成立至今引進全車系車款如Fabia、Scala、Octavia、Superb到SUV家族的Kamiq、Karoq、Kodiaq，無論產品特色或銷售表現皆獲得廣大之好評，可以期許在不久的將來，Škoda將會帶入更多無與倫比的新作，以回饋廣大消費者長久以來對品牌的支持。