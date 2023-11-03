台法最古老城市結盟 台南、貝濟耶市跨海締結姊妹市

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台灣最古老城市台南市、法國最古老城市貝濟耶市（Beziers），3日傍晚透過視訊締盟；台南市長黃偉哲、貝濟耶市市長梅納爾（Robert Menard）在駐法國普羅旺斯辦事處總領事沈真宏見證下，跨海完成儀式，這是台南在法國的第1個締盟城市，也是貝濟耶市在東亞的第1個姊妹市。

貝濟耶市位於法國南部，於西元前625年建立，為法國最古老城市，曾獲法國文化部授予「藝術與歷史之都」殊榮。貝濟耶市並已將台南標示於該市高速公路進入市區處的姊妹市路標。

「在台南400前夕開花結果，更顯意義重大！」黃偉哲表示，台南和貝濟耶市之所以有緣結盟，除了2市歷史悠久、擁有豐富文化古蹟外，更因雙方對自由民主的追求。

他說，梅納爾市長是「無國界記者組織」創辦人，捍衛新聞自由的精神舉世皆知；台南不忘民主先烈付出，為紀念自由民主的難得可貴，訂定3月13日為「台南市正義與勇氣紀念日」、4月7日為「言論自由日」。

梅納爾表示，2市締盟不只是因為同樣悠久歷史，更是因為對民主精神的捍衛，他非常期待能夠與台南共同合作推展民主自由。

黃偉哲指出，2市締盟意義深遠，不僅象徵台法友誼緊密，更代表2市對於推動文化、歷史、觀光與民主等的努力與決心，期待未來雙方進一步交流合作能為2座城市帶來更多光彩，也邀請梅納爾市長明年率團來台南參加台南400系列活動，並親自當面討論文化及民主自由議題，梅納爾也期盼明年有機會造訪台南。

沈真宏表示，台南的民主運動先驅們促成台灣結束獨裁邁向民主，而貝濟耶是法國抵抗運動領袖Jean Moulin的家鄉，每年還會擇定1位英雄製作銅像以紀念民主的可貴。 他指出，2市積極捍衛自由民主並擁有悠久輝煌的歷史，締盟相得益彰，祝福2市未來在經濟、文化有更多合作交流，他也在儀式中送上印有2市手繪古蹟的紀念帆布袋及台南市花蘭花，表達祝賀。