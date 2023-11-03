24年式 New Ford Kuga極致性能跑旅 熱血來襲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

現行第三代Ford Kuga自2020年採「雙外觀／雙動力」模式導入台灣後，秉持純正歐洲跑旅之準則，並以同級唯一「歐系駕馭樂趣」、「領先智駕輔助科技」、「唯一通過比利時Lommel賽道耐久測試」等產品優勢，持續席捲台灣中型休旅市場，更曾獲《GO車誌》台灣年度風雲車、《一手車訊》車訊風雲獎年度最佳中型休旅等獎項肯定，顯見其堅強產品戰力。面對競爭激烈的台灣車市，福特六和持續傾聽市場聲音，針對消費者購車時最注重的「稅金」、「科技配備」、「運動化套件」等購車要點做出回應，今日（11/3）正式宣布24年式New Ford Kuga ST-Line雙動力車型以舊換新102.9萬元起在台上市，推出全新Eco

24年式New Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport奠基於全新C2歐系底盤平台，造就2,710mm長軸距表現；同22時在流線、飽滿的車身線條設定當中，為深化運動化氣息及提高外觀辨識度，全車透過ST-Line專屬視覺設計，堆砌出同級最為鮮明的本格樣貌。外觀上，可見燻黑蜂巢式進氣格柵、擾流飾板、車身同色飾板、黑化鯊魚鰭天線、大型擾流尾翼等外觀部件，對應19吋鷹爪雙色切削鋁合金輪圈、競技型雙邊單出方形排氣尾管、霧黑全環側窗框、霧黑運動車頂行李架、以及本次全新追加的ST-Line專屬車色荒

New Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport，外觀上透過專屬ST-Line運動化套件，以及本次全新追加的荒島藍專屬車色，彰顯家族運動化基因。圖／業者提供

在座艙格局部分， Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport在既定內裝當中，透過細膩鋪陳，形塑出專屬ST-Line的獨有熱血氛圍。坐在車內專屬類麂皮運動座椅上，即可見ST-Line專屬運動型金屬油門／煞車踏板、迎賓踏板、腳踏墊等配件；伸手可及之處，則是透過炫紅環艙車縫線、闇黑車頂篷以及運動碳纖維紋路內飾板的細膩交陳，點綴整體運動質感；與此同時，握感紮實的運動化皮質方向盤及換檔撥片，更是表露歐系操駕優勢的最佳媒介。再者， Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport本次針對科技底蘊也做出一番強化，整合各項重要車用資訊於簡潔介面的12.3吋全數位化儀錶板，可針對運動、節能、防滑、正常、雪地／沙地不同駕駛模式切換專屬視覺介面；同時，可整合簡易車用資訊的HUD抬頭顯示器、提供卓越聽覺體驗的B&O丹麥頂級聲學音響以及攸關行車視野的Dynamic LED智慧頭燈（內建AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統及Glare Free智慧型防眩光遠光燈功能），皆列為Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport標準配備，大幅提昇整體產品性價比。

Kuga ST-Line雙動力完美承繼車系跑旅本色，全車系透過歐系C2底盤平台及平整化設計，帶來靜謐與俐落兼備的動態身型，並搭配「與歐同規」的前懸吊減震筒、後懸吊鋁合金下控制臂、精壯扎實副車架等硬體架構，打造出敏捷駕馭回饋；加上新世代EBB電子式煞車增壓系統、德國知名大廠德國Continental專屬合作開發煞車系統(紅色卡鉗、煞車油管、煞車感知器) ，同步帶來亮眼的制動力表現。在動力核心部分， Kuga ST-Line Sport採用1.5L渦輪汽油引擎及8速手自排變速箱配置，引擎本體就已具備180ps／6,000rpm、25.3kg-m／3,000rpm亮眼輸出峰值，對應VDE汽缸間歇、PFI岐管噴射、GDI缸內直噴雙噴油技術等科技，可造就出15.9km/L優異平均油耗表現，確切展現出Kuga車系節能與動能兼具的產品特質；至於Kuga ST-Line Performance車型，則是搭載歐洲引擎工程團隊全新調校2.0L 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，先進雙渦輪技術、電子卸壓閥，創造傲視同級最大馬力250ps與最大扭力38.7kg-m。

不願與駕馭樂趣妥協的Kuga EcoBoost®250 ST-Line Performance，專屬運動化性能調校，透過離地高度較其他車型降低、運動型減震筒、閥系阻尼值強化、較為重手的方向盤轉向及前懸吊鋁合金下控制臂等，釋放渴望的內在跑魂，同時搭載AWD可分離式智慧四輪驅動，以毫秒精準判斷地形路況，智慧切換四輪驅動或前輪驅動，同時調節前後軸扭力輸出，無論何種路況皆能得心應手。

New Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport同步透過金屬油門煞車踏板、迎賓踏板、碳纖維紋路內飾板等專屬套件，進化整體運動質感，並新增HUD抬頭顯示器、B&O丹麥頂級聲學音響以及Dynamic LED智慧頭燈等科技配備，大幅提昇整體產品性價比。圖／業者提供

Kuga透過高強度車身及鋁合金架構，打造出不侮「護主神車」的防護層級，全車配置1,700Mpa麻田散冷淬鋼、1,300Mpa環艙硼鋼、800Mpa壓防撞支撐桿、高密度鋁擠型前防撞樑、鋁合金引擎蓋等車體設計，提供超乎同級表現的硬底本質設定；同時搭載深受消費者好評及第三方專業認證的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕輔助科技，提供iACC智慧型全速域定速巡航調節系統、AEC全速域輔助煞停、PCA前向碰撞警示、LCA車道導正居中、TSR道路標誌識別、ESA閃避轉向輔助、BLIS®視覺盲點偵測、CTA倒車來車警示、倒車顯影輔助（附動態導引指示線）、原廠360度環景影像（1280*800高解析度畫質）以及同級唯一搭載的RED道路邊緣偵測與PIB二次碰撞預煞輔助等歐系先進安全輔助科技，建構出New Ford Kuga前向、側向、後向堪稱全方位的安全防護層級。

除全新推出的Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport車型外，福特六和同步針對24年式EcoBoost®180旗艦型進行配備升級，提供12.3吋寬螢幕豪華全數位儀錶板、霧銀車頂行李架兩項實用配備；同時為歡慶Ford國產車累計銷售將屆10萬台，即日起至11月30日止，消費者入主New Ford Kuga任一車型，即可享車體險、5年原廠保固、60萬0利率、舊換新折5萬等總價值高達10萬的優惠方案；另外加碼針對所有Kuga車主，可選配售服優惠價格升級Ford Kuga Vignale 20吋鋁合金輪圈及Continental PremiumContactTM 6（245/45 R20）專屬配胎，總市值11萬元，本月優惠價59,999萬元，全台限量20組，讓消費者輕鬆升級歐洲純正跑旅New Ford Kuga的獨家駕馭樂趣。

New Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport完美承繼車系跑旅本色，採用1.5L渦輪汽油引擎及8速手自排變速箱配置，搭配「與歐同規」的底盤懸吊配置，造就出節能與動能兼具的產品特質。圖／業者提供

New Ford Kuga EcoBoost®180 ST-Line Sport完整搭載Ford，搭配高強度車身及鋁合金架構，打造出堪稱全方位的安全防護層級。圖／業者提供