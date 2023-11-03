台南登革熱逼近1.9萬例 71％孳生源躲在這些地方

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台南市本土登革熱3日新增163例，累計1萬8712例，疫情雖有下降跡象，但疫情冷熱區都持續有病例現蹤，台南市政府衛生局分析近期社區陽性孳生源，其中又以桶、缸、甕、盆類最常見，占比高達71％，呼籲民眾絕不能大意，務必落實巡倒清刷。

南市府近期也嚴格執行空屋、空地、天溝、屋後溝及防火間隔稽查等作業，期能徹底找出社區中隱藏孳生源，近一周完成87場次社區稽查，調查2萬7192戶，其中27戶為陽性戶，共查獲6323個積水容器，其中33個為陽性容器。

根據近期社區孳生源調查分析，發現無論室內或室外，桶、缸、甕、盆類是社區中最常見的陽性孳生源種類，占比高達71％，第二名則為杯、瓶、碗、罐、盒等容器，比例約占10％。另為全面找出潛藏社區病媒蚊孳生源，各區公所也持續針對轄內天溝加強巡檢稽查。 南市登革熱稽督大隊說明，執行社區稽查時，常在民眾家戶內外發現水桶、好神脫水桶或大型儲水桶等容器已孳生病媒蚊孑孓，民眾卻不察。

此外，近期稽查發現許多社區屋後天溝有積水孳生病媒蚊幼蟲情況，呼籲建物所有權人、使用人及管理人務必善盡管理責任，徹底落實巡查，避免天溝因結構設計不良或排水孔淤積阻塞等情況導致積水，成為病媒蚊繁殖溫床，造成防疫破口。 台南新增163例分別為東區33例、南區28例、永康區19例、北區及安南區各17例、中西區13例、關廟區10例、歸仁區9例、仁德區4例、安平區3例、新化區及西港區各2例，安定區、佳里區、麻豆區、新市區、山上區及龍崎區各1例。