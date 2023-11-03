日本匯率太低了！周年慶日本進口家用服飾降價10～15％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日圓匯率近期快見33年新低點，大家出國赴日採購頻率大增，也衝擊到如火如荼進行的百貨周年慶買氣，尤其是日系服飾、織品、衣料等，目前業績均只有持平收場，進口服飾業大喊「日本匯率太低了！」日本進口家用服飾UCHINO更以降價10～15％留客在台消費。

UCHINO等日本進口商品決定降價留客，其中服飾降12～15％，京都國寶級岩田冬被降10～12％，枕頭降15％；而日本無印良品則指出，台灣目前正值周年慶期間，服飾折扣下到6折、8折很多，即使生活用品也有買一送一促銷，目前暫不降價。

無印良品今年加速展大店，第三季繼信義松高、新店裕隆城大店陸續開幕後，年底還要進駐高雄大立開出全台最大店，估計新店挹注下，全年雙位數成長。

而日本UCHINO以職人毛巾知名，近年因疫情家居服亦成貴婦名媛最愛，值周年慶期間推出空氣針織系列，可外出可居家，儘管成本漲，但因日圓匯率，與日方協議調降售價12～15％，業者指出，日圓匯率創新低，國人大量出國赴日採購，事實上發現在地定價大幅提高，若選擇在台消費，相對扣除匯率，反而較省錢，目前全台八店周年慶業績算持平，多少受到國人出國影響。

今年UCHINO除了推出針織新品，亦引進四季飯店指定品牌GRACCIOZA葡萄牙頂級地毯，除了一般埃及棉，天絲棉款式更接受客製，已出現不少設計師與豪宅主人訂單，其中更有一次下訂12條客製毯，預期將成此波周年慶新成長動能，而明年還將單獨開出來自京都200多年歷史的國寶級品牌IWATA岩田鴨絨被、駱駝毛支撐枕等獨立專賣店。