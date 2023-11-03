屏東社區產業限定店進駐勝利星村開賣

2023屏東社區產業限定店，自11月3日至12月3日假屏東勝利星村-勝利區(屏東市勝利路137號)展出，為期31天，有20個屏東農再社區推出超過50種特色產品，展現屏東農再社區產業的品牌形象與永續經營的市場價值。今（3）日邀請型男大廚，同時具有暖爸形象的李易與周春米縣長一起揭開序幕，歡迎民眾於特賣期間踴躍購買農再產品。

開幕活動由李易與小米縣長將屏東農再社區的產品，包含成德社區的22°果可可醬、社中社區的安心豆(紅豆)、赤山社區的鳳梨果醬及瀰力社區的桔子果醬，加入大小朋友喜愛的雞蛋糕中，增加社區產品食用趣味性，加深民眾對農再產品的好印象。除此之外，社區產品包裝設計每年都讓人耳目一新，不僅時尚更融入社區意象。今年勝利星村限定店販售的產品，食品類有洽興社區的豆瓜聯萌蔬菜脆片、成德社區22°果可可醬與香檸醬的雙醬組合、瓦磘社區的瓦尚禾黑豆茶禮盒、大坵社區武檸檬－好Chill檸檬粉及大洲社區的菜頭蘿蔔糕等，另外消費者喜愛的美容保養品，推出新龍社區的龍膽石斑魚鱗膠原蛋白系列、德和社區與隘寮社區的洗沐系列及昌榮社區、赤山社區與泗溝社區的臉部保養等美妝產品，邀請民眾ㄧ起逛屏東社區產業限定店，一定能買得開心、吃的歡喜、用的美麗。

屏東縣長周春米表示，農再社區各有不同產業特色，各自展現在地文化及品牌形象，透過縣府補助產品研發與包裝設計的輔導，並提供社區更多銷售平台，與跨域合作、異業結盟，打造產品新樣貌新型態，塑造產品的品牌形象，提升市場上價值及產值。

屏東縣政府城鄉發展處表示，勝利星村限定店除了展出農村再生社區產品之外，為吸引民眾買氣，展售期間每週末都有不同行銷活動，只要現場購買產品單筆消費滿100元以上就能免費享好禮，有限定的屏東農再好物x韓式雞蛋糕(11/3-5)；時尚韓式好屏拍貼機(11/11-12)；超Q農再限定限量造型棉花糖(11/18-19)及由枋寮鄉新龍社區的龍膽石斑魚麟膠原蛋白所製作芒果口味限量人氣霜淇淋(11/25-26及12/2-3)，數量有限，送完為止。此外，活動期間再加碼送限量禮，只要單筆消費滿600元就能參加「好屏轉轉-好運到」，兌換好屏生活精美禮品，相關活動資訊詳情請上「屏東農村再生社區平台」粉絲團查詢。