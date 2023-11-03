JINHO宜蘭敬好生活 打造暖心「家生活」

宜蘭縣政府《JINHO宜蘭敬好生活》品牌創立迄今，致力嚴選富含宜蘭在地文化的優質品牌。112年獲選的眾多品牌，對於「打造家生活的品牌魅力」屢之以行，不僅深化在品牌形象上，亦呈現於產品設計中。

Rebirth chocolate，是由家鄉在屏東的黃仲磊巧克力師所創立的精品巧克力品牌。黃仲磊認為應用宜蘭在地元素、食材，讓巧克力重新擁有不同的樣貌，也透過不同食材的變化，帶給品嚐的消費者，不一樣的生活態度與生活方式，希望反轉巧克力給人的印象，讓它是融入生活的，不再只是專屬於節日。黃仲磊談及巧克力時，洋溢自信神情表示：「用我的熱情，創造你的美好」。

Rebirth chocolate黃仲磊巧克力師（右起）、米薩維奇陶藝工作坊Brian Misavage主理人、宜紅茶苑黃子誠苑長、毓琇私房醬鄒政宏副總，透過各自品牌交流，創造家人之間的溫度連結，分享舒適家居環境的經營心路。圖／宜蘭文化局提供

使用陶土做成有溫度的陶藝品，接待來訪的友人，也能烘托出家的溫暖，是來臺多年的米薩維奇陶藝工作坊美籍主理人Brian Misavage的創作理念。他將對家的想像，對生活萬物的細膩感受，完美融入於作品裡。其中一款作品「宜杯子」，同音寓意為「一輩子」，透過杯子啜飲時，嘴唇可以直接感受到陶杯帶來的溫度。品牌的創作巧思，來自Brian對生活的熱情。

宜紅茶苑黃子誠苑長致力推廣宜蘭的紅茶，希望製作不同風格的茶飲，讓擁有各種喜好的人都能尋得適合自己的茶品。身為茶二代的黃子誠認為，不用絢麗的技巧包裝茶道，讓大家能夠簡單的泡出一杯好茶，就是在繁忙社會中，寬慰每位返家人的最好療癒劑。

同樣的精神，也呈現在毓琇私房醬的品牌理念。現代人太忙碌，用簡單快速的方式，就可以享受熱騰騰的美味，是最簡單也最幸福的。毓琇私房醬鄒政宏副總回憶，從過去在家中研製、到現在廠房生產，令他最難忘的就是一家人透過這瓶醬料，凝聚在一起的時刻。「毓琇私房醬在手，廚房新手變老手。醬的料理是種過程，但產生的不只是美食，更是家的味道」。

敬好生活品牌希冀帶給民眾，不只是單純的產品銷售，更多的是透過品牌的加入或點綴生活，讓現代人在忙碌之餘，也能感受家的溫度，打造宜式生活。

敬好生活節即將於112/11/11（六）-11/12（日）11-17點，在宜蘭中興文化創意園區舉行。今年除了邀請獲選品牌於現場進行展售外，加入許多宜蘭在地知名文創美食及豐富多元的表演；同時，青木工坊、未來氏、小磚疊疊樂等三個品牌，也精心規劃手作體驗活動，自即日起報名至11/8截止（報名網址:https://pse.is/5bze2c ，額滿為止）。歡迎活動期間一起來與敬好生活，好好生活、好好選物。相關資訊請參考《JINHO宜蘭敬好生活》官方粉專：https://www.facebook.com/yilanjinho。