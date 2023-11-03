羽葉麻辣火鍋三重都會館推出全新菜色 消費滿1,288元起可抽泰國機票

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全新品牌「羽葉麻辣火鍋」三重都會館自6月15日開幕以來深受民眾高度關注和好評。為提供顧客引人入勝的用餐體驗，不僅提供平價自助餐，以及各種吃到飽品項，包括澳洲和牛海陸吃到飽只要899元，以及推出原價1,299元全新頂級菜色日本和牛海陸吃到飽祭出999元優惠，促銷活動將持續至12月31日止。吃鍋消費滿1,288元起，同時還有機會抽中泰國機票+酒店兌換券，讓饕客享受美食中還可贏得多重優惠。

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館表示，為滿足和牛愛好者味蕾，帶來前所未有的優惠和驚喜感。即日起至11月30日止只要消費999元，除可品嘗日本和牛及澳洲和牛之外，還包括口感豐盈「阿根廷天使紅蝦」、還有具有Q彈滑嫩的質地「黑虎大草蝦」，還可以品味海味鮮香的「日本生干貝」，碩大肥美「牡蠣」，以及質嫩爽口的「特選松阪豬」等美味食材。此外，前往享用開鍋成人還將獲得一盤免費松葉蟹腳，以為用餐體驗增添更多震撼。

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館，每日供應上百道料理，並定期推出新菜色。「生蠔清肉」、「奶油腰子貝」、「紹興大蝦」、「麻油松阪豬」、「鰻魚壽」「松阪豬壽司」、「天使紅蝦」令火鍋增添美味的海鮮元素。其中，提供多達十餘種不同湯底，包括羽葉海鮮鍋、羽葉麻辣鍋、燉補雞湯鍋、韓式泡菜鍋、東北酸菜鍋、養生藥膳鍋、剝皮辣椒味噌鍋、成吉蒙古鍋、日式壽喜鍋、香醇牛奶鍋以及泰式冬蔭功鍋，無論是喜好辛辣的麻辣鍋，或清爽的海鮮鍋，都可以滿足不同口味的愛好者。

「羽葉麻辣火鍋」致力於將新鮮食材結合多樣性湯底，為饕客提供一個口感極佳的火鍋饗宴。即日起至12月31日止，民眾前往「羽葉麻辣火鍋」限定三重都會館用餐，只要單筆消費發票金額達到1,288元起，即有機會參加抽獎，大獎為泰國機票。「羽葉麻辣火鍋」邀您享受美食盛宴同時，還能抽機票+酒店及贏得泰國七天六夜悠遊之旅，以上所有價格均需加收10％服務費。

「羽葉麻辣火鍋」三重都會館地址：新北市三重區集賢路157 、159號或洽詢：(02)8287-2227。