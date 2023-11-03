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議員批「這路口」科技執法開4千張罰單搶錢 嘉義市府這樣說

  • 中時即時 廖素慧
嘉義市議員郭定緯今天質詢垂楊路與吳鳳南路口科技執法遭民怨「搶錢」問題。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）
嘉義市議員郭定緯今天質詢垂楊路與吳鳳南路口科技執法遭民怨「搶錢」問題。（郭定緯提供／廖素慧嘉市傳真）

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嘉義市議員郭定緯今天質詢垂楊路與吳鳳南路口科技執法9個月開出近4000張罰單，8成是「違規右轉」，民眾抱怨是「搶錢路口」，因為快車道要提前轉入慢車道的動線不佳；嘉義市政府交通處長許啟明表示，此處的側撞肇事案比去年同期減少，科技執法有成效。

郭定緯指出，吳鳳南路、垂楊路是嘉義市區主要道路之一，吳鳳南路與垂楊路口科技執法，今年1月至9月開出近4000張罰單，其中逾8成是快車道違規右轉，民眾抱怨像是「搶錢」路口，經影片實際錄下這個路段的狀況，他認為道路設計有問題，需要改善。

郭定緯說，科技執法是為了遏止違規行為，減少交通事故，但若每月的違規數量居高不下，應該檢視道路動線設計是否有問題？

許啟明表示，吳鳳南路北向於垂楊路口右轉側撞近半年發生5件，較去（2022）年同期減少約2成，實施科技執法後，取締高點落在今年1月有1622件，4月開始往下降至每月約300件，執法確實有成效。

議員王浩則引用審計處報告資料「2021年嘉義市公車服務路段僅13.86％，涵蓋率不足」，督促市府加強對偏郊社區高齡市民的公車需求。

許啟明表示，為持續提升公共運輸服務，幸福巴士上線後，涵蓋率已由70％提升為84％，後續將透過幸福巴士路線調整機制，適度延駛擴大服務範圍。

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