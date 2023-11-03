日立家電推史上最大優惠　買3萬抽3萬旅遊金

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台北世貿家電展登場囉！在國內深受家庭喜愛的知名品牌日立家電，推出超強破格豪禮，要回饋給消費者。買日立家電產品，滿額三萬抽三萬日本雙人旅遊金。活動總獎金累計高過450萬，連續五個月不間斷，雙人旅遊金月月抽。最強優惠限時購，日立送你飛出國。

家電業者表示，凡於活動期間2023/10/01～2024/02/29購買日立家電，滿額三萬即抽三萬日本雙人旅遊金，月月抽三十組，中獎機會可累計，把握黃金優惠期，輕鬆家電任你購，還有機會出國享受。

活動期間買指定機型，享多重豪禮加碼送。買日製滾筒洗脫烘(BDNX125FH/ BDNX125FHR)送5500元好禮即享券；日製冰箱、日製洗衣機、日製料理爐即送3000元好禮即享券。好評實用「好禮即享券」與30家知名品牌合作，超商、量販、美食、飯店多達萬個以上店舖任選消費。

11/3-11/6 台北世貿家電展，祭出超優惠期間限定組合滿足全家庭樣貌。旗艦冰洗豪華賞適合都市大家庭，智能冷藏冰箱加上AI智能感測洗衣機，健康潔淨面面俱到！家裡空間有限的小家庭適合美型窄身設計的家電，不再為騰空間而煩惱。小資族也能獨享簡約質感生活，高CP家電組合讓你生活優雅又舒適，日立家電讓每一個家庭都生活輕鬆自在。