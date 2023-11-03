跨世代教科書特展探討數位教科書 盼與社會共思教育未來

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由台灣教科書出版協會主辦、匯集台灣K12教育各家出版社共同攜手合作，共同打造台灣史上第一場跨百年教育內容展覽「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，4日至9日於華山1914文化創意產業園區展出；台灣教科書出版協會理事長李萬吉表示，台灣對教育的重視，得以從開發中國家進化成已開發國家，盼透過展覽與社會共同思考教育的未來。

「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」由南一書局、康軒文教、翰林出版與龍騰文化共同參與策展，其中「珍稀教科書」展區共展出50本出現於1870年至1954年間，清朝、日本以及民國時期的古教科書文本，梳理了近80年的台灣教科書內容，並與台灣及國際環境發展對比，另外還展出本次展覽中最早的教科書，是成書於清朝咸豐3年的教科書《修生課程》，為當時私塾的教科書。

台灣教科書出版協會理事長李萬吉表示，疫後時期造成教學環境與過去大不相同，對於數位教學資源的需求大增，因此教科書業者在出版實體書本之餘也投入大量人力、資源開發，希望提供優質的教材給師生使用。

他說，台灣過去對於教育的重視，造就了現今在國際上的地位，成功將台灣從農業社會轉型為工商業社會、從開發中國家進化成已開發國家，如今整體國際社會在數位科技帶動下，將面對另一次跳躍式的社會轉型，因此協會希望透過展覽互動，讓大眾更了解教育內容的過去與現在，並與社會共同思考教育的未來。