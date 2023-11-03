推動資安聯防 全國農業金庫與法務部調查局簽署合作備忘錄

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為因應層出不窮的資安威脅，確保金融穩定與安全，落實總統蔡英文於「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」，建立安全可信賴的智慧國家目標，全國農業金庫於近期與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，全國農業金庫董事長吳明敏和法務部調查局臺北市調查處處長吳富梅代表雙方簽署。

數位科技應用帶來無限便利，同時也衍生層出不窮的資安挑戰，駭客經常鎖定金融機構等高價值目標發動社交工程郵件等APT攻擊，詐騙集團也經常假冒金融服務業者名義，寄送釣魚簡訊，攻擊和詐騙模式愈趨組織化與系統化。

預防網路侵駭及網路釣魚事件的發生及提升聯防單位應變速度、減少損害，有賴相關單位及時提供資料與橫向通報，並於資安事件發生後透過公私部門合作調查，迅速釐清脈絡，追緝幕後集團。

簽署MOU，共同推動資安聯防生態系，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，希望達到從源頭阻斷駭客攻擊和詐騙，並在資安事件發生時提供專業支援，達到提前預警、緊急應變及服務不中斷效果。

全國農業金庫與法務部調查局未來將攜手合作，分享資安情報、威脅評估、緊急應變等專業知識，相信會有助於制定更為有效的防範措施，掌握可能的風險、迅速作出反應，強化資安防禦工程。