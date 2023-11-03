田中馬路跑活動將登場　

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

一年一度的彰化田中馬拉松賽事將於11月12日登場，往屆因田中本地人任賢齊、彰化人方文琳的參與加持，讓這場賽事聲名大噪，今年任賢齊也積極幫助宣傳，還有最近的媒體寵兒、網紅陳定宥也被發掘是田中人，吸引了不少年輕粉絲關注。

田中馬拉松（Taiwan's Rice Heaven Tianzhong Marathon，簡稱田中馬）由彰化縣政府、舒康運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會、田中觀光商圈發展協會共同主辦，於2012年發起，結合當地稻米產銷相關產業及地方商家，兼顧旅遊觀光，為台灣最具特色的馬拉松賽事之一，更被譽為「台灣最富人情味的賽事」。

在任賢齊的加持下，田中馬發揮台灣米倉的特色，為田中特產也是賽事伴手禮的「台梗九號米」大作宣傳，宣傳文案就表示，「期待奔馳在稻浪天堂，用跑步複習家鄉的味道，複習年少的記憶！體驗田中運動小鎮好山、好水和好人情」。此外，田中馬還和「原作團隊」合作推出「專屬肉粽」，嚴格篩選原料來源，以獨立產線進行高規格生產，並因應賽事現場變化需求，「發揮產品復熱即食的便利特性，讓每位跑者完賽後，仍能享受到如同現煮般美味的原作粽，補充完賽後疲憊身軀。」

網紅陳定宥目前定居嘉義，但他其實是田中子弟；近年來他頻上媒體版面為嘉義做了不少宣傳，包括地方糕點作坊和特色商家，透過影片和社交媒體貼文，為嘉義當地注入一股新興網紅活力。他認為田中馬是當地盛事，作為田中人一定要支持，今年他就找了友人到田中馬活動現場做了不少「消費貢獻」。

陳定宥最近也在個人臉書上發表歌唱新作，翻唱的正是任賢齊的經典歌曲「心太軟」，向歌壇前輩致敬之外，也以自己的專長表達了對田中馬的支持之意。