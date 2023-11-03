LINE Pay與韓國新羅免稅店簽訂MOU 推動跨境支付

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LINE Pay致力建構完整支付生態圈，與韓國新羅免稅店簽署合作備忘錄，由LINE Pay台灣董事長丁雄注與韓國新羅免稅店總經理金泰昊雙方簽訂「台灣旅客跨境支付推動合作備忘錄(MOU)」，未來雙方將針對LINE Pay用戶至新羅免稅店推出進一步的合作，期盼透過LINE Pay豐富的行銷資源與新羅免稅店的經營通路，為LINE Pay用戶實現更多元便利的跨境支付體驗。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，LINE Pay在台灣已建構超過49萬支付據點，未來將透過與新羅免稅店的合作，啟動台灣用戶海外跨境支付服務，並逐步建構跨境支付完整網絡，提供台灣超過1,100萬用戶更多元豐富的支付場景，推升行動支付便利性。

新羅免稅店為韓國人氣免稅店，專精於精品、化妝品、香水等產業，是台灣旅客至韓國旅遊時的熱門行程之一，除在市區設有免稅商店外，也在亞洲三大機場韓國仁川機場、香港國際機場和新加坡樟宜機場均設有免稅店。

即日起，用戶可透過LINE Pay活動訊息或10月30日官方帳號發布的推播訊息中，連結至「韓國新羅免稅店」活動頁面下載專屬優惠券，就可以在11月3日至6日台北國際旅展現場韓國新羅免稅店攤位免費兌換精美贈品。

另外，全台規模最大的ITF台北國際旅展3日正式登場，旅遊業者推出眾多優惠好康搶客，行動支付LINE Pay也祭出多項支付優惠回饋應援民眾，每人最多可搶28張優惠券，最高可享消費超過1,000元折抵1,000元優惠超殺好康，全場LINE Pay攤位更享93折優惠券現領現折，綁定指定信用卡再享最高4％回饋，精打細算的民眾旅展就用LINE Pay，便利支付的同時還有超多優惠享不完。

LINE Pay於台北國際旅展期間推出購票優惠及優惠券折抵好康，使用LINE Pay購買入場券，單筆消費滿100元即可獲得LINE POINTS 10點回饋。於全場LINE Pay攤位掃描QR Code即可領取專屬93折優惠券，用LINE Pay消費滿額即可使用，最高可抵200元；若使用LINE Pay綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡，可再享最高LINE POINTS 4％回饋，一次消費享多重優惠。

此外，LINE Pay於中華航空、Klook現場攤位發送優惠券，於中華航空攤位掃描活動QR Code即可領取500元優惠券，於Klook現場攤位掃描活動QR Code可領取50元優惠券，付款滿額時就可直接輕鬆折抵，等於現掃現賺。

11月3日到5日LINE Pay更於旅展現場推出必搶快閃加碼優惠，民眾只要鎖定現場快閃活動的QR Code舉牌，即可掃描領取1,000元優惠券，單筆消費超過1,000元即可折抵，精打細算的民眾不可錯過的超殺優惠券。

此外，用戶也可下載「韓國新羅免稅店」旅展專屬優惠券，可至新羅免稅店攤位限量兌換紀念涼扇。旅展期間憑當日於旅展使用LINE Pay的消費紀錄，還可至LINE Pay攤位（E展區）抽限量好禮，多重福利一次享足。

LINE Pay也提醒民眾，安排旅遊行程同時，還可透過LINE Pay保險平台查找合適的旅平險並完成投保，讓旅程更加有保障，11月底前完成指定投保任務享LINE POINTS 88點回饋。