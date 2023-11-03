大葉高島屋冬日風味大賞

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隨著冬風吹拂而至，大葉高島屋自11月2日至23日期間以「冬日風味大賞」為主題，攜手Mia C’bon陸續推出年度國際酒展與北海道物產展，館內各餐飲品牌也紛紛推出相關商品與優惠吸客，上海鄉村天母別館平日滿2千元贈價值608元的「紅燒砂鍋魚頭」，Mister Donut與比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA聯名推新品甜甜圈，以及超萌聯名旅行頸枕，宮武讚岐烏龍麵推出「什錦鮮豚湯烏龍麵」季節新品，套餐加10元送栗子地瓜炸物，還有平價的中庸日式涮涮鍋3日進駐美食街，整個11月要以食力吸引吃貨朝聖。

APP會員12日前全館累積滿3千元可獲得150元購物金，19日前滿2千元還可在不同波段獲得泰昌堂中藥行的紅酒包、大葉高島屋旅行收納組、SWISS MISS可可等冬日暖心好禮，此外，加入大葉高島屋LINE好友，可獲得宮武讚岐烏龍麵、奧特拉麵、廣田洋菓子、港苑等獨家美食券享套餐9折或加購等折價優惠。5樓DOZO Market舉行舒適居家寢具特賣會，祭出綿紗枕買1送1、床墊6折、沙發組7折等折扣優惠。大葉高島屋指出，雖然國境解封消費外流等大環境影響，但因改裝奏效與週年慶促銷加持，第四季加上酒展與北海道等大型展覽，將可望促進業績雙位數成長。

上海鄉村滿額送砂鍋魚頭、Mister Donut x GODIVA奢華可可季強勢回歸

時序入冬，冷冷天氣就用美食來喚醒五臟六腑吧！「上海鄉村天母別館」平日內用消費滿2千元，即可獲得價值608元的紅燒砂鍋魚頭，預定1萬2千元的10人桌菜贈送現打果汁。「宮武讚岐烏龍麵」則推出了「什錦鮮豚湯烏龍麵」，豐富的什錦配料和美味湯底結合，還可以10元加購栗子地瓜炸物乙片。「Mister Donut」和比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手合作，共同推出了六款限量新品甜甜圈與點心，以及限量聯名的GODIVA甜甜圈旅行頸枕。「中庸日式涮涮鍋」將於3日進駐B1美食街，店內設置水族箱飼養活體海鮮，主打活跳跳的波士頓活龍蝦鍋吸引饕客。

大葉高島屋第2屆Mia C'bon國際酒展11月2日至6日快閃登場。圖／大葉高島屋

國際酒展錯過等明年！新款、獨家、限量酒等任你喝

經濟部統計2022年葡萄酒年度進口值已高達到83億元，國內需求量與往年相比更是增加到了4.6%，定在高端客群選品策略的Mia C’bon頂級超市，第2屆國際酒展11月2日至6日於大葉高島屋B1中央水族廣場舉辦，精選進口葡萄酒、汽泡酒、日本酒、烈酒、啤酒等超過百款美酒限量登場，從3百元的平價酒款到3萬元高級限量酒禮盒通通都有。活動期間現場購買葡萄酒單筆滿3千元送3百元券，滿5千元送1千元券，還可以99元加購原價149元的葡萄酒木盒，新品酒款現場試飲、人魚秀表演，讓愛酒人士忍不住駐足停留。

今年酒展亮點之一在於對傳統工藝的致敬，以法、義、西、德為主的歐陸地區葡萄酒，重視傳統釀造技術、年份與產區，溫潤口感、酸度微高與酒精濃度較低等極高的味道辨識度，有400年歷史的 Château le Puy樂譜精品酒莊出產的波爾多艾米利紅酒，即是當中佼佼者。知名漫畫改編的日劇《神之雫》最終回「最後使徒」，所推薦的極品葡萄酒就是該酒莊出品。

北海道物產展7日開鑼！現做美食小吃、日本職人工藝展演逛不完

酒展結束後，緊接著登場的是11月7日至23日展開的北海道物產展。自2008年起迄今已邁入第15屆，每年都為百貨帶來可觀人潮。像是國人熟知的白色戀人、六花亭等排隊人氣伴手禮，夢幻名店甜點Cream Donut，青森海鮮食堂、川島之味、崎陽軒燒賣便當等道地市集小吃與涮嘴零食點心，友士、令和、新瀉物產等名家酒造吟釀，中島水產的各地海鮮，以及小樽布包、板垣鞄、工藤工藝舍等職人工藝品，共23間商家逾400項商品一同共襄盛舉。

5樓DOZO Market 11日至19日六日下午安排日本職人現場展演，邀請民眾一起近距離欣賞職人的精湛工藝，陶冶心性、發掘更多生活美學。此外，來自日本札幌「電視塔爸爸」、沖繩「宮古島MIYA」吉祥物逢六日舉行巡樓見面會與大小朋友同歡。

(飲酒請勿過量 酒後不開車)