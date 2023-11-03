落實執行循環經濟 全國農業金庫統籌主辦宥辰興業聯貸案

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全國農業金庫統籌主辦與宥辰興業公司15年期7億元聯貸案簽約儀式。全國農業金庫董事長吳明敏表示，宥辰興業授信案為循環經濟生產模式，我們以實際行動全力支持政府的永續發展政策。

宥辰興業透過上、下游產業整合的循環設計，將採取之營建土石方進行分類及再製流程，創造產品的再利用價值，追求「零廢棄」目標。

聯貸案由新北市鶯歌區農會擔任管理銀行，參貸農會包括新北市金山地區農會、新店地區農會、林口區農會、三峽區農會、中和地區農會、花蓮市農會、桃園市平鎮區農會、楊梅區農會、八德區農會、新屋區農會、復興區農會、觀音區農會、臺南市後壁區農會、六甲區農會、左鎮區農會及安定區農會共17家，多數是偏鄉存放比率較低的農會。

全國農業金庫協同農漁會辦理聯貸業務，起始於2009年，截至2023年9月底，總計貸放2,189件，總授信額度3,098.2億元，其中農漁會參貸1,473.04億元，占47.55％。2023年9月底全國農業金庫與農漁會聯貸案件無逾期放款。全國農業金庫對於優質授信案，會優先讓存放比低於50％位處偏鄉的農漁會參貸，改善農漁會信用部的經營體質。

全國農業金庫積極拓展各類式產業放款業務，分散貸款產業對象，免於過度集中。此次聯貸案響應政府2050淨零排放的「十二項關鍵戰略」，邀請農漁會共同參貸，以實際行動協助政府打造永續環境。