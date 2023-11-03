中原大學產研實力受肯定 獲千萬美元軟體系統贊助

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為培養各產業專業智庫人才，中原大學積極爭取業界資源，開啟里程碑產學合作關係。日前與世界先進積體電路股份有限公司合作開設半導體製程實務課程，打造人才培訓模式。2日再獲得恩萊特科技股份有限公司及西門子股份有限公司支持，捐贈價值約1000萬元美金的「微奈米積體電路設計」套裝系統軟體，並協助軟體開發環境和驅動應用程式，提供電資學院教學使用，三方合作培育具前瞻技術能力的核心人才。

捐贈儀式於2日在中原大學篤信電學大樓舉行，參加人士包括中原大學副校長洪穎怡、電機工程學系主任邱謙松，以及捐贈代表恩萊特科技股份有限公司總經理蘇正宇、西門子股份有限公司經理莊明峰等人與會。

洪穎怡表示，感謝恩萊特科技公司捐贈，提供全方位IC設計軟體，讓師生受惠。中原大學在英國泰晤士高等教育理學科學全國排名第五、工程科技第六，是全國高等教育位居前十的水平，選擇中原是明智且正確的合作首選。透過混成教學模式與業界合作，提早與企業鏈結，培育資通訊領域的專業人才，為國家產業發展貢獻專業與心力，共創雙贏局面。

恩萊特科技是台灣少數的工業軟體開發與供應商，代理西門子Siemens EDA，提供全方位的解決方案，涵蓋IC、矽光子PIC、微機電MEMS、PCB、DFM、MES等相關應用。專注服務國內半導體產業，以提供最先進的開發與應用軟體，明顯提升客戶的開發速度和質量。

蘇正宇表示，中原大學在產研專業表現出色，擁有豐沛養成人才底蘊的環境，感謝中原大學電機系教師廖裕評促成這次合作，由恩萊特提供工具，中原大學提供人才，透過正向合作循環，將這套工具的價值發揮最大化，期待攜手打造國際競爭力，並共同創造數位應用的價值。

莊明峰提到，中原大學在科技園區培養了無數的理工人才，為了打造下個階段設計端的應用工具與平台，需要更多中原人才的挹注。他期盼藉由企業平台的投入與學校教學內容的精進，讓學生與業界無縫接軌，成為新世代產業的一股力量。

中原大學表示，這次與恩萊特和西門子的合作包括軟體供應、教學與設計環境的建立，包括類比、數位和混合訊號的設計、輸入、版圖和驗證等領域。透過整合學術研究資源，構建先進技術實踐環境，促進在半導體及電子工程領域的技術發展和產業持續創新。目前計畫在電機工程學系開設「積體電路佈局」課程，名額50人，並將持續推動教育培訓和技術合作。

中原大學提到，電機工程學系提供學士、碩士、博士和碩士在職專班，課程重點涵蓋電力能源、智慧控制、通訊網路、人工智慧及電子電路等多個領域。在學期間即可參與實務，深入了解科技產業的趨勢，提高就業競爭力。例如與日月光半導體合作的積體電路封裝測試實務課程，與聯華電子合作的半導體製程實務專題，與台灣EPSON合作的機械手臂實務課程，以及與台灣瀧澤科技合作的智慧控制與製造技術就業學程等。電機系主任邱謙松認為，透過這種教育模式有助於培養企業所需的優秀人才，全面實踐學用合一理念。