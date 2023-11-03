美科科技永續發展ESG綠色切削液專家 亞洲第一家成功研發植物性金屬加工液關鍵技術製造商

美科科技(自創品牌MCM)位於桃園大園工業區，是全球綠色切削液的領導品牌。於2022成立永續辦公室，在切削液產業為台灣首家也是唯一一家，屢獲國家及桃園績優多項獎項，台灣精品獎、企業隱形冠軍、企業潛力中堅、小巨人獎、經濟部創新研究獎…等，專注於植物性金屬加工液的研發與生產，是台灣第一家成功取代礦物性金屬加工液並成功完成國產替代的供應商，也是亞洲第一家成功研發植物性金屬加工液關鍵技術的製造商，產品廣泛被成功應用在航太、汽車、醫療機械、3C、機電、五金配件及工具機等產業，日本、德國、馬來西亞、中國大陸、越南及全球百大品牌供應鏈也導入MCM的產品。美科科技堅持綠色理念，持續推出更環保和可持續的產品，為客戶創造更大價值，以創新科技讓世界變得更美好，融入企業的社會責任，回報地球永續發展。

創立滿20年的美科科技，坐穩亞洲最強大的綠色植物性切削液製造商，亦為綠色切削液領域的專家和產業品牌的領導者。配合巴黎氣候協定淨零碳排(Net Zero)目標，融合技術創新和綠色理念，引進國內外尖端技術和材料，不斷推出具有創新性和環保性的綠色切削液產品：SUPERSYN氣候友好型植物性全合成切削液、SUPERSOL ESG植物性切削液、油性切削研磨液及MQL微量噴霧潤滑。這些產品不僅滿足客戶對性能和環保的需求，解決了高效冷卻性能及切削性的問題，大幅延長刀具及油品使用壽命，還為客戶提供可持續的生產解決方案。

美科科技於11/3-11/7在臺中國際展覽館展出，攤位編號3211，洽詢專線03-3864599。