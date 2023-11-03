半導體ETF 留意波段進場訊號

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台股超級行情來了。美國聯準會(Fed)11月議結束後，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)釋出「鷹派暫停升息」利多，Fed連續2次不升息，帶動全球股市表現激昂，隨聯準會鮑爾聲明一槌定音後，台股距年底封關只剩2個月，未來將迎來企業財報、年底作帳以及選舉行情，台股通常上漲機率高，吸引市場各方資金押寶半導體股。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，臺灣半導體各重量級權值指標股，在各家庫存調整即將落底、電子製造業出口年增率轉正、台灣景氣燈號正式脫藍等天時有利條件下，11月有望迎接一波反彈回升行情，現在值得留意半導體ETF波段進場訊號。

根據證交所統計，臺灣半導體類股指數過去從2013年到2023年共10年期間，發現每年從10月份起，一直到隔年2月止，共計5個月期間的平均漲幅，較其他月份表現佳，如果就只看單月漲跌幅，11月更是全年平均漲幅最佳的月份。

王韻茹表示，目前美國經濟表現強勁，有可能不需再升息，造成債券殖利率回跌、美元指數走低，加上目前台股景氣正從谷底走出，大環境負面利空多數均已反應，股價跌深就是最大利多，臺灣半導體類股在近期台積電法說會上，總裁魏哲家表示半導體庫存水位已接近2021年第四季，定錨全球半導體景氣似乎已經觸底，預估從2024年起，全球半導體市況有望回春，預估半導體類股有望成為台股這波多頭生力軍，尤其是最近重量級半導體權值股，例如聯發科股價表現強勢、高價IP股、利基型IC設計股等股價更活繃亂跳，似乎提前點燃半導體滿血復活行情。

展望2024年半導體前景，王韻茹認為，臺灣半導體類股涵蓋上中下游檔數眾多，且股性通常較為活撥，股價飆漲起來也很超派，建議投資人直接透過「純市值排行」選擇半導體ETF淘金卡位布局，由於臺灣半導體是國內最具全球競爭力的產業，長期成長趨勢持續向上，儘管今年來看股價短線波動大，股價起伏高，若透過定期定額存股，波動反而成為打造獲利微笑曲線的好幫手，趁現在布局又正好搭上2024、2025年起全球半導體產業景氣復甦列車，長期存股的話，投資收益更值得期待。