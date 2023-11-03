三立入主中嘉疑雲 NCC：近期將邀相關當事人到會陳述

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外界關注三立入主中嘉集團上層股東，恐違反107年中嘉交易案附款紅線；NCC（國家通訊傳播委員會）3日表示，除先前已請相關部會依權責提供資料協查外，為求嚴謹、釐清案件事實，近期將請相關當事人到會陳述，作為後續處分或相關行政作為的判斷依據。

NCC進一步解釋，有關三立入主中嘉的利害關係人，即公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金（宏泰基金）是否履行承諾事項部分，107年宏泰基金承諾規劃前5年，不低於1.5億元、後5年不低於2.5億元，即該基金公益總額的10％投入媒體識讀及媒體教育品質提升項目，NCC查了該基金已於108年至111年履行逾2.6億元，尚符合107年之承諾。

另外，宏泰基金每年皆向教育公益信託主管機關辦理年度報核，基金整體支出是否達10年至少40億元（即前5年不低於15億、後5年不低於25億），NCC表示，將持續督促宏泰基金逐年執行媒體識讀計畫，並與教育公益信託主管機關協力，共同促成該基金落實其公益投入的承諾。

對於輿論批評NCC遇到綠媒就轉彎，有失獨立機關的格調，NCC重申為獨立監理機關，秉持客觀中立與專業進行各類案件的審理及處分，相關的程序皆依法有據，呼籲各界能尊重，並予NCC獨立審查的空間。