國泰航空台北國際旅展盛大開展 「哩享」風格選品店開張

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「2023 ITF台北國際旅展」正式開跑。國泰航空不只展出多款風精選格商品、打造展場唯一輕奢選品店，更祭出全球精選52個航點的經濟艙優惠，機票最低價下殺新台幣8,078元起。民眾累積消費達門檻還可參加滿額禮抽獎活動，有機會將A350飲品餐車、備餐間收納箱等航空迷必收藏的夢幻級逸品直接抱回家。此外，國泰航空每日也精心規畫多樣舞台活動，力邀民眾揪團來闖關互動搶品牌好禮；知名旅遊節目主持人–風田更將於11月5日現身站台，不藏私公開旅遊經驗及獨家景點。

國泰航空將風格選品店搬至展場。以典雅木質調點綴品牌經典翡翠綠，瞬間點滿攤位輕奢氛圍感。現場展出完整選品內容，包含去年超熱賣的手工精品麻將組與備餐收納箱、航空迷搶收藏的空中巴士A350機型小型飲品餐車，以及多樣旅行、日常必備實用單品，為生活每一刻增色。現場選購不只能享有旅展限定優惠價，每消費30元更能累積「亞洲萬里通」里數，享受質感日常還能同時開展「哩享」生活。

國泰航空年度最優價格就在旅展，全球共52個精選城市推出經濟艙超值優惠，即日起至11月10日於官網預訂由台灣出發歐洲、紐澳等長程航線以及東南亞、大陸等短程可分別享有新台幣3,000元以及新台幣1,000元的優惠折扣，而香港、日本等國人旅遊人氣目的地則可享票價最優新台幣8,078元起。

國泰航空今年也特別搬出超夯票券組合，包含：City Cafe 中杯拿鐵或大杯美式的咖啡票券、CoCo百香雙響炮飲品票券，民眾購買即可額外賺取「亞洲萬里通」里數，消費累計滿五組票券再加碼大方送出1,000里數，每人每日最高可享額外2,000里數。

不只奉上超划算旅展限定價格，國泰航空更推出人人有獎滿額贈，凡於攤位購買選品、機票、票券等商品，累計消費滿15,000 元即可參與「幸運籤筒」抽獎，有機會抽中航空迷必備福袋、客機模型等豐富獎項；消費滿新台幣60,000元則可體驗「國泰扭蛋樂」，能把空中巴士A350機型小型飲品餐車、國泰航空x Start From Zero全新特別版備餐間收納箱以及等同1張台北–東京來回機票的30,000「亞洲萬里通」里數等重量級夢幻逸品抱回家。

逛旅展也想來點解渴的飲料嗎，國泰航空現場推出「這哩來找茶」活動，款待新會員與舊卡友來攤位喝茶。凡於現場登記成為國泰航空的國泰新會員，或至國泰航空攤位向工作人員出示「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」、「台新國泰航空聯名卡」，即可憑證明券兌換 CoCo手採紅茶或四季春青茶乙杯，數量有限，換完為止。

跟「風」去旅遊吧。國泰航空特別邀請知名旅遊節目主持人、在台擁有高人氣的日籍男星─風田於11月5日（日）現身攤位分享自身旅遊經驗及公開私房景點。現場也將開放民眾互動，還有機會獲得可兌換多種日本旅遊交通票券的限量「Travel Contents旅遊控APP」點數以及精緻日式伴手禮。國泰航空亦於旅展期間，規劃每日整點舞台活動，逛展之餘還可以參與「有獎徵答」、「圈叉大會考」及「國泰拼拼樂」互動遊戲，挑戰成功便有機會帶走只送不賣的精美國泰航空品牌小禮。

由2022年8月17日起，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會會的優勢正式匯聚為一，精簡為「國泰航空的國泰會員計劃」，並將兩者的會員優惠整合於同一會籍之中，會員可透過國泰航空、航空夥伴及生活品味合作夥伴，從旅遊及日常生活消費賺取及兌換里數。作為亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃，由推出至今，全球已坐擁逾1,200萬名會員及800多家夥伴機構。

會員計劃夥伴機構範疇涵蓋航空、酒店、飲食、金融服務、零售、電子科技產品等，讓會員透過日常消費，輕鬆賺取里數，帶來「哩享人生」。

航空夥伴飛行網絡覆蓋全球逾1,000個城市，會員選乘任何一間航空夥伴均能賺取里數。另外，餐廳夥伴遍佈各地，讓會員於全球 400間餐廳夥伴享用美食之餘，輕鬆賺取里數。

除多達25間航空夥伴的飛行獎勵外，會員亦可以里數兌換全球60,000多間酒店住宿、20個國家的租車服務和35,000多項生活品味及體驗獎勵。任何年滿2歲或以上人士均可申請成為會員，費用全免。