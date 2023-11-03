美國雙率大跳水 台指期夜盤翻紅

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美國公布10月多項經濟數據均弱於市場預期，包括非農就業報告、失業率、平均時薪等，且在數據出爐後，美元指數瞬間大跳水至105、美國十年期公債殖利率也掉落至4.5％水位，美股四大指數3日則全數開紅；台指期夜盤由黑翻紅63點，暫報16,577點。

美國多項就業數據顯示，近期勞動市場明顯降溫，10月非農就業人數從9月29.7萬降至15萬，遠低於預期的18萬，該數值為6月以來最低；另一方面，美國10月失業率意外升至3.9％，為2022年1月以來最高水準，市場預期為3.8％；平均時薪則月增0.2％幅低於預估的0.3％；至於年增4.1％，則較預估的4.0％略高，但低於9月的年增4.3％。

台灣期交所內的美股三大指數集體上漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別揚升171點、34點與110點；英國富時100期貨則下跌48點，暫報7,453點。

統一期貨指出，周五台指期重回季線之上，外資籌碼由空翻多，三大法人同買現貨，籌碼面皆偏多解讀。然而對照9／15、10／12轉折日，同樣急漲行情後小幅突破下彎季線，且期貨、現貨、選擇權籌碼也同步偏多，留意行情可能在市場相對樂觀時再度轉折，延續急漲緩跌行情。

下周觀察是否出現連3日以上的三大法人同買、外資期權多單留倉、十大特法期貨翻正、現貨成交量逐日放大等跡象，以驗證行情是否翻多，而非高檔轉折點。

永豐期貨表示，市場認為聯準會緊縮周期接近尾聲，美債殖利率持續回落，加上美企財報報喜，台股也受美股大漲而激勵。後續從技術面觀察，台股連3日反彈，一舉突破短天期均線月、季線反壓，惟量能未出，能否站穩季線反壓為觀察重點。