謝國樑揭牌基隆首座銀髮人才服務據點 盼促進高齡就業媒合

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受少子化及人口老化衝擊，造成勞動力短缺，也促使銀髮族及高齡者回歸勞動市場。基隆市政府為改善高齡就業所面臨之問題，結合各界資源成立「基隆市銀髮人才服務據點」，3日由基隆市長謝國樑、社會處長楊玉欣、勞動力發展署北基宜花金馬分署副分署長李燕玲等貴賓進行揭牌，提供55歲以上銀髮者及高齡者各項就業諮詢與推介媒合就業，打造基隆更佳就業環境。

謝國樑表示，未來國內與基隆都需要更多勞動人力投入就業環境，市府結合各界協力成立銀髮人才服務據點，藉由機制輔導人力資源投入各行業，服務銀髮高齡求職者就業，經媒合訓練後進入勞動市場。謝並以社會處推動長照與日照業務為例，歡迎關懷具豐富生命閱歷的民眾參與，用善解的心照顧長者。

此外，市府衡量交通便利，擇鄰近廟口及仁愛市場場域，成立銀髮人才服務據點，採一案到底就業服務，提供銀髮求職者就業諮詢、個別化輔導、就業前準備課程、職場實習體驗、徵才活動等多元服務，強化就業動機與能力，媒合重返職場。另與基隆就業中心合作，運用各項對中高齡者與高齡者，就業獎助及輔助資源，扶助在職場上穩定就業。

楊玉欣表示，銀髮據點兼具開發職場友善廠商，為因應基隆產業結構，據點將積極開發符合在地就業之銀髮職缺，滿足不同類型銀髮求職者需求，開發部份工時或短期工作等多元職缺，以達適才適所。此外，銀髮者與青年一起共事，銀髮者可吸收青年創新作為，青年可接受技能傳承或汲取實務經驗，彼此互利互惠，增加企業競爭力。

基市府表示，歡迎想重回職場再展專才的55歲以上銀髮民眾，和有意進用「銀世代」員工之事業單位電洽（02）2428-5655，或親洽「基隆市銀髮人才服務據點」（仁愛區愛三路9號4樓之4），將有專人服務。