周末北市府前有集會活動 交通管制措施看這裡

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台北市信義區市府路4日申准舉辦集會活動，警方公布相關交通管制措施如下： 一、活動時間：11月4日（星期六）13時至17時。 二、集會地點：市府路（松高路至松壽路段）全線車道。 三、為維護活動交通秩序與安全，相關管制措施如下（視狀況提前或延後）： (一)第一階段： 1、市府路(新仁愛路至松壽路段)雙向車道：於11月2日(星期四)8時至11月3日(星期五)24時實施管制。 (二)第二階段： 1、市府路(松高路至松壽路段)雙向車道 ：11月4日(星期六)0時至11月5日(星期日)6時實施管制。 2、新仁愛路(市府路至1號道路段) ：11月4日(星期六)0時至11月5日(星期日)24時實施管制。 (三)建議車輛改道路線如下： 1、東西向行駛車流：改道信義路、忠孝東路。 2、南北向行駛車流：改道松智路、松仁路、光復南路。 四、其他配合本次活動相關交通管制措施： (一)公車：活動期間公車將配合取消市府路前部分站位，民眾如欲查詢公車改道路線等相關資訊，請利用北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢。

警方表示，因集會活動期間周邊道路將實施彈性交通管制，請用路人提前避開管制路段，避免耽誤寶貴時間；另建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行或提早改道行駛，駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，相關路況將隨時提供警廣等電台插播報導。