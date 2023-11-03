五星集優良市集暨樂活名攤 台中市傳統市集再度衛冕

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經濟部112年度「2023台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成績公布，台中市傳統市集總星數3,719 顆星，再度登上衛冕寶座，總星數遙遙領先第二名的台南市1,465顆星及第三名的新北市1,234顆星，連續四年總星數蟬聯全國第一名。市府經發局表示，市府這幾年輔導各傳統市集不遺餘力，持續編列預算並爭取中央補助資源，改善軟硬體設施，今年再度得到全國最多的星級認證，代表台中傳統市集的優化成果有目共睹。

經發局長張峯源表示，經發局持續推動公有市場及攤販集中區攤商報名參與評核，今年與往年不同的是，以提高攤商的星等為策略目標，輔導攤商主動挑戰高星等名攤評核，雖然總星數較去年少，但三星以上攤數比例從去年的32.7%提高至47.6%，將近一半的評核攤商獲得三星以上認證，逐步實現從「量」轉為「質」的提升，帶動整體傳統市集的繁榮發展。

經發局指出，台中市今年評核歷時26天、69場次，動員評核委員195人次，成績再度大放異彩，共32處獲優良市集(含展延市集)，其中五星2處、四星6處、三星18處、二星6處，市集總星數共計100顆星；樂活名攤計有1,441攤(含展延名攤)，其中五星10攤、四星47攤、三星630攤、二星737攤、一星17攤，名攤總星數共計3,619顆星，總星數3,719顆星再度榮登全國第一名。

經發局提到，在優良市集方面，台中市今年度新增5處市集獲得四星優良市集肯定，包括第二公有零售市場、大甲第二公有零售市場、福安公有零售市場、大甲蔣公路觀光夜市及捷運(總站)夜市等，均為各行政區指標性的傳統市集，在環境和服務品質都獲得肯定，其中大甲蔣公路夜市經過多次叩關挑戰，今年終於如願以償獲得殊榮。

大甲蔣公路夜市總幹事何永能表示，從107年通過經發局核准設立攤販集中區開始，這幾年持續配合市府與經濟部的輔導，加上管委會發揮良好的組織效能，蔣公路夜市從環境衛生、特色經營、顧客服務等面向逐步改善，已成為台中市轉型升級最具代表性的市集。

經發局說明，今年還有首次報名四星市集即通過的捷運(總站)夜市，鄰近台中捷運北屯總站，擁有交通便利及整體設施完善的優勢，業者特別打造外觀吸睛的手繪彩繪貨櫃、五星級親子友善廁所，以及全台唯一夜市藍曬圖貨櫃屋露台。執行長葉詹嚴表示，首度獲得經濟部四星認證肯定，給予市集及攤商很大的激勵，未來將持續配合市府各項政策，朝向五星優良市集邁進。

此外，樂活名攤部分，除了二、三星認證攤數仍是全台之冠，今年四星名攤已成長至47攤，是台中市歷年來最多，再次繳出亮眼成績單。市府今年仍延續往例，推出使用費優惠減免方案，鼓勵攤商踴躍參與評核，針對今年通過的公有零售市場及列管道路型攤販集中區攤商，加碼五星名攤使用費打5折、四星名攤使用費打7折，一到三星名攤則依序減免百分之10、百分之12及百分之15，優惠減免自113年元月開始，期限半年，藉此鼓勵攤商持續提升競爭力，促進傳統市集永續發展。

經發局說明，為推廣民眾走進台中市的優良市集，接下來11月8日將舉辦高星等市集名攤行銷活動「台中市集第一等」，地點在今年新增的5處四星級優良市集，民眾於市集攤位消費不限金額，憑台中購物節消費收據，即可至服務台參加摸彩兌換禮品(每人限領1份，數量有限，換完為止)，歡迎民眾前往各市集踴躍參與。