大陸國常會著力稀土產業 推動高端化、智慧化、綠色化發展

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大陸央視網報導，中國大陸國務院總理李強3日主持召開國務院常務會議，研究推動稀土產業高品質發展有關工作，討論大陸《國境衛生檢疫法（修訂草案）》，審議通過《專利法實施細則（修正草案）》。強調稀土是戰略性礦產資源。要統籌稀土資源勘探、開發利用與規範管理，統籌產學研用等各方面力量，積極推動新一代綠色高效採選冶技術研發應用，加大高端稀土新材料攻關和產業化進程，嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為，著力推動稀土產業高端化、智慧化、綠色化發展。

會議討論並原則通過大陸《國境衛生檢疫法（修訂草案）》，決定將修訂草案提請大陸全國人大常委會審議。

會議指出，中國大陸口岸數量多、對外人員和貨物來往頻繁，修訂完善國境衛生檢疫相關法律有利於築牢口岸檢疫防線，更好保障人民健康和國家公共安全。

要完善國境衛生檢疫聯防聯控機制，壓實各方責任，強化協同聯動，加強口岸公共衛生能力建設，優化國境衛生檢疫工作機制，建立健全常態和應急相結合的口岸傳染病防控體系。

要統籌做好國境衛生檢疫和人員經貿往來，依法科學精準落實防控措施，優化查驗檢疫、醫學巡查和衛生處理流程，提升工作效率，更好適應中國大陸對外人員經貿往來加快恢復的需要。

會議強調，要深入貫徹落實中共中央關於強化智慧財產權保護的決策部署，嚴格落實《專利法實施細則》，進一步完善專利申請和審查制度，提升中國大陸專利創造、運用、保護、管理和服務水準，加強與有關國際條約的銜接，著力發揮《專利法》在促進科技創新和新產業新賽道發展中的重要作用。要開展形式多樣的智慧財產權普法宣傳活動，大力營造保障和支持創新的法治環境。

會議還研究了其他事項。