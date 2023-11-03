視訊會晤德國總理 習近平：片面袒護一方將致衝突擴大升級

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國家主席習近平3日下午與德國總理蕭茲舉行視訊會晤。習近平表示，無論是以巴衝突還是烏克蘭危機，需要對安全問題進行更深入思考；擠壓別國安全空間，片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級，中歐應為促進地區和平發揮積極作用。

大陸外交部官網消息，習近平指出，當前，中德貿易穩步發展，雙向投資熱情高漲，兩國合作更趨穩健、更加扎實、更富活力。兩國建立氣候變化和綠色轉型對話合作機制，可以儘快舉行第一次對話，推動雙方深化氣候保護、綠色轉型、環境治理、生物多樣性保護等領域合作，加強青年、地方、友城交往，為人員往來創造更多便利。

習近平還稱，不久前，中方頒佈優化外商投資環境24條政策措施，我在第三屆一帶一路國際合作高峰論壇上宣布取消製造業領域外資准入限制、深入推進跨境服務貿易和投資高水準開放等重大舉措，這將為中德互利合作提供更大機遇。130多家德國企業將參加第六屆中國國際進口博覽會，這是德國企業對中方發展投下的信任票。希望德方對中企赴德合作也堅持高水準雙向開放。

蕭茲表示，一年來，新一輪德中政府磋商成功舉行，各層級對話交流快速恢復，經貿關係更加緊密，合作專案持續推進，深化德中關係展現出更多可能和廣闊前景。德中關係對德方十分重要。德方願延續兩國良好關係，繼續深化各領域合作，希望德國企業在中方取得更大成功。德方願與中方相互便利簽證和人員往來，密切人文交流。德方願推動歐中關係積極發展。

此外，習近平認為，當前國際形勢正在發生很大變化，地緣衝突加劇，經濟復蘇乏力，冷戰思維回潮。中方和德國都是負責任的大國，不僅要發展好雙邊關係、做合作共贏的表率，更要捍衛國際秩序和多邊主義，攜手應對全球性挑戰。

他強調，中歐關係關乎世界格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方全力維護好、發展好。中方將歐洲視為全面戰略夥伴和多極化中的重要一極。希望德國推動歐盟秉持市場化和公平原則，與中方一道，維護公平市場競爭和自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

蕭茲介紹德方對以巴衝突和烏克蘭危機的看法，表示希望與中方保持密切溝通。習近平指出，無論是巴以衝突還是烏克蘭危機，要從根本上解決，需要對安全問題進行更深入思考，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。

習近平強調，擠壓別國安全空間，片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級。中歐應該致力於調解衝突、緩和緊張，為促進地區和平與發展發揮積極作用。