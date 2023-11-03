台灣赫可高精度五軸工具機 業界最靈活的控制系統

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赫可集團成立於1968年，總部設立於美國印第安納州，服務處遍佈於台灣、德國、意大利、法國、英國、波蘭、印度、新加坡、南非及中國等國家。

台灣赫可於2000年設立，擁有優秀的經營團隊，秉持著『積極、誠實、客戶優先』的經營理念，追求企業永續經營及發展，專注於技術研發與生產各種高品質的立式/卧式加工中心機、五軸工具機、車削中心和龍門鏜銑中心…等，每台CNC工具機皆符合嚴格的德國VDI精度標準生產製造，廣泛運用在航空、汽車、能源、醫療、交通、農業、工程機械及其他產業。

HURCO開發獨特的CNC控制系統軟體-WinMax®，為業界最靈活的控制系統，可實體模擬驗證刀具路徑並更新升級軟體，不分等級皆可加裝升等控制器並連動硬體設備，除節省硬體設備成本外，亦節省人力訓練成本。控制系統提供工業標準NC、對話式編程及NC與對話式合併功能，藉由3D實體導入及簡易的編程做多面加工，快速精準生產零組件，為客戶提供高度靈活性。

台灣赫可於11/3-11/7在臺中國際展覽館展出，攤位編號3093，在現場展出兩台性能優異的五軸設備：VMX30Ui及VC500i，操作靈活、簡單易懂，向您展現如何使用WinMax ®控制系統，直接輸入圖檔、編程、加工一次完成，不需額外的軟體也能執行多面工件的加工，敬邀各界先進蒞臨參觀。

網址： https://www.hurco.com