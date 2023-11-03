全國300義消幹部齊聚基隆 前市長林右昌同台謝國樑

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「全國義勇消防總隊聯繫會報」3日晚間在基隆長榮桂冠酒店舉行，內政部長林右昌與基隆市長謝國樑同台。林右昌表示，透過這次交流，有助內政部推動計畫，精進義消專業訓練與裝備，扶持民間救災量能，提升災防韌性。謝國樑表示，歡迎林部長回娘家，也感謝中央大力支持更新消防設備，讓消防系統及政策更完備。

由內政部、基隆市義勇消防總隊、基隆市消防局共同舉辦的「112年全國義勇消防總隊聯繫會報」晚間在基隆長榮桂冠酒店舉行，包含林右昌、消防署長蕭煥章、基隆市長謝國樑等人出席，林右昌除感謝長期付出的義消外，並頒贈加菜金。

林右昌表示，透過本次交流，政府多方參採寶貴實務建議，有助內政部明年推動「韌性台灣－強化各類型義消科技訓練與精進裝備中程計畫」，期以精進義消專業訓練與裝備，扶持民間及消防團隊救災量能，全面提升整體社會災防韌性。

林右昌指出，由內政部辦理的「112年全國義勇消防人員體技能交流活動」相當精彩且成功，也特別感謝台灣消防發展與交流協會大力支持活動中榮獲特優的16個隊伍，每隊獎金加碼至新台幣5萬元，慰勞義消平時協勤與訓練辛勞。

林右昌並感謝義消長期自發性投入救災協勤，是政府最堅強的靠山，未來將持續全力支持民間救災的量能，與義消組織互助，朝向永續、專業目標努力，共同守護全民生命財產安全。

謝國樑則表示，歡迎林右昌「回娘家」和基隆消防團隊敘舊，感謝基隆義消總隊長曾紀嚴帶領義消團隊的付出，也感謝中央支持基隆市更新消防設備，保障民眾生命財產安全。