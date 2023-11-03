心智障礙者面臨「老老照顧」 瑪利亞基金會募款籌建安老家園

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瑪利亞基金會每年服務超過6000個障礙者家庭，隨著心智障礙者漸漸老化，瑪利亞基金會計畫興建「心智障礙者安老家園」，因所需經費龐大，邀請國際設計大師蕭青陽設計愛心捐款禮，盼能讓工程順利動工。

瑪利亞基金會執行長陳怡君指出，台灣社會隨著人口老化，已有高達3萬名心智障礙者年紀已來到45歲，他們的身體比一般人提早20年老化，身體功能明顯衰退。為因應中高齡服務對象安老居所及雙老照顧問題，計畫興建心智障礙者安老家園，需要高達3億6000萬元經費。

為籌募興建經費，基金邀請葛萊美獎國際設計大師蕭青陽設計3款限量龍年愛心捐款禮，3日舉辦募款活動開跑儀式。台中市社會局局長廖靜芝指出，推估在2025年邁入超高齡社會，且心智障礙者會提早老化，應盡早進行老化預防、減緩退化與安老規畫，瑪利亞心智障礙者安老家園就是一個可以滿足高密度支持的安老居所，社會局將持續做他們的堅強後盾，邀請大家將愛心化為實質支持。

瑪利亞長青班的小儀已邁入51歲，她出生時因難產，醫生使用助產鉗以致大腦皮質受到傷害，造成中度智能發展遲緩及嚴重的癲癇，爸爸過世後照顧的重擔落在媽媽身上，現在媽媽也已76歲，除了要面對雙重老化的沉重負擔，媽媽還必須擔心小儀的安置問題。

美麗風尚醫美診所院長雷濬嶸今天率先認捐100組鈦杯咖啡禮盒，盼能拋磚引玉喚起各界以行動展現感恩與愛心，雷濬嶸表示，未來期待能透過自己的專業，幫助更多弱勢族群。