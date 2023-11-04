就業數據驟降 美股狂歡 三大指數本周漲破5％

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周五公布的非農就業報告顯示美國就業市場大幅降溫，讓投資人大鬆口氣，聯準會也更有理由將利率保持在當前高位，不再進一步升息；美國公債殖利率持續下跌，10年期公債殖利率跌至4.51%，而受公債殖利率大幅下跌推動，本日美股全數收高，三大指數本周漲幅均超過5%。

道瓊工業指數大漲222.24點，或0.66％，以34,061.32點作收；標普500指數上漲40.56點，或0.94％，收4,358.34點；那斯達克指數上漲184.09點，或1.38％，收13,478.28點；費城半導體指數上漲86.03點，或2.55％，收3,454.57點。

隨著投資者對聯準會暫停升息的預期加溫，本周三大指數漲幅均超過5%，道瓊周漲5.07%，創2022年10月以來最大單周漲幅；標普連五日上漲，本周累計上漲5.85%，創2022年6月以來最大單周漲幅；那指周漲6.61%，創2022年11月以來最大單周漲幅。

數據方面，美國就業報告出爐，10月非農就業人數從9月29.7萬降至15萬，遠低於預期的18萬，該數值為6月以來最低；另一方面，美國10月失業率意外升至3.9％，為2022年1月以來最高水準，市場預期為3.8％；平均時薪則月增0.2％幅低於預估的0.3％；至於年增4.1％，則較預估的4.0％略高，但低於9月的年增4.3％。

這份報告顯示美國熾熱的就業市場已經大幅降溫，也強化外界預期聯準會（Fed）的升息循環已經結束。根據芝商所Fedwatch tool的最新統計指出，市場押注Fed在12月會議上利率不動的機率超過9成。

該報告公布後，美國公債殖利率跳水，10年期公債殖利率下跌至4.51%，創一個月新低，2年期殖利率下滑至 4.86%。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）周五表示，10月份放緩的就業報告是勞動力市場正常化的可喜現象，但聯準會是否繼續升息更多取決於通膨數據。

亞特蘭大聯準銀行行長Raphael Bostic則指出「如今的展望是我們將緩慢而穩定地維持」，他認為聯準會的措施具有充足的限制性，可以讓通膨率達到2%的目標水平。他認為官員們可以在不出現經濟衰退的情況下，將通膨率降至「接近我們目標的水平」。

而聯準會1日公布議息結果，將聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％的目標區間，連續第二次按兵不動，市場預期聯準會緊縮周期可能已畫下句號。聯準會主席鮑爾在記者會上表示，進一步升息是「有可能的」，「我們將審慎推進，根據數據和風險平衡做出決策。」有分析認為，鮑爾的說法顯示聯準會不願意在短期內調整利率。

政經方面，美國汽車工會（UAW）罷工終於告一段落，主席費恩與底特律三大車商達成大幅加薪的歷史性合同，此外，UAW又為罷工工人爭取到最新福利，工人們可獲得在罷工期間每日平均略高於100美元的補貼。這份勞資協議也為其他車廠帶來壓力，豐田（ToyotaM otor）日前宣布美國廠工人時薪大幅調升約9％。

地緣政治方面，美國2日以涉俄為由公布最新的制裁名單，本次總共對超過200個實體與個人實行制裁，其中包括3家中企、、10個土耳其與20個阿拉伯聯合大公國企業；中方發言人於3日宣稱這是「典型的經濟脅迫和單邊霸凌行徑」，並表示「中方將繼續採取必要措施」。

美國財長葉倫2日在華盛頓亞洲協會（Asia Society）針對拜登政府的印太經濟戰略發表專題演講時指出，中美經濟脫鉤「根本不現實」。另外，考慮到亞洲供應鏈的複雜性以及該地區與中國大陸的深層經濟聯繫，美國不會強迫亞洲國家選邊站。

個股方面，蘋果2日發布的財報顯示第四季營收年減1％，營收已經連續四季衰退，本日收跌0.52%；微軟上漲1.29%；亞馬遜上漲0.38%；Alphabet上漲1.26%；Meta上漲 1.20%。

晶片股仍然火熱，相關個股持續上漲，AMD大漲4%，輝達漲逾3%，英特爾和Arm漲幅超過1%，高通收漲1.8%。

台股 ADR 全數走高。台積電 ADR 上漲 1.45%；日月光 ADR上漲 2.42%；聯電 ADR上漲 2.66%；中華電信 ADR上漲 0.58%。