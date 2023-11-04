年底集團作帳行情到 華新科、長榮等16檔多頭勇將出列

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16檔法人力挺績優集團股拚作帳

台、美股市撥雲見日，盤面多頭氛圍轉濃，年底集團作帳行情順勢展開，華新、長榮、遠東等集團表現成為盤面焦點。法人指出，集團作帳年年上演，但今年在大選變數影響下提前啟動，坐擁法人近兩周搶買、第三季營收季增的華新科、長榮、威盛等16檔個股，可望擔綱年底集團作帳並領台股衝萬七的先鋒。

集團股多具交叉持股，且為美化帳面股價，年底不少集團願意進場拉抬自家股票，加上投信等法人也要作帳，集團股容易成為市場買盤聚焦的標的。台新投顧副總經理黃文清指出，台股10月跌深後，隨美國聯準會（Fed）再度暫停升息並釋出偏鴿訊號，市場投資氛圍明顯轉多，集團股見「機不可失」提前撒下銀彈，催動年底作帳列車提前啟程。

華南投顧董事長儲祥生則點出，現階段適逢第三季財報公布期，市場回歸基本面，可多留意業績亮眼且有法人買盤相挺的集團股，而股價位處低基期者，則因上檔拉抬空間大，作帳力道也可能更為強勁。

篩選第三季營收季增且近兩周來法人買超的集團股，計有華新科、長榮、威盛、聯發科、遠東新、新光金等16檔集團股入列，分布在電金傳等六大集團之中，法人期間買超張數介於216～1.76萬張。

華新集團為年底集團作帳的常勝軍，本次由被動元件大廠華新科擔綱領頭羊，受惠第三季稅後純益10.6億元，創下兩年來單季新高，股價連三日帶量噴出，11月來已飛漲16.75％，法人本季來掃貨1.33萬張，外資連六日加碼6,406張。

第一金投顧董事長陳奕光提醒，明年總統大選在即，統計我國1996年～2020年七次總統大選，選前20天漲幅僅有接近平盤的0.18％，顯示愈接近選舉，市場觀望心態愈濃，選前一個月台股「量縮價平」機率高，建議投資人12月中旬後就要開始降低持股水位，待選後謝票行情展開再行卡位。

（相關新聞見A3）