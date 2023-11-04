美就業降溫 強化升息結束預期

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美國非農就業成長變化

美國10月就業報告3日出爐，非農就業人口僅增加15萬人，低於市場預期，反映就業增長速度正在大幅放緩。此外，失業率也升高到3.9％，創下近兩年高點。這份報告顯示美國熾熱的就業市場明顯降溫，也強化外界預期聯準會（Fed）升息循環已結束。

報告出爐後，根據期貨合約價格指出，交易員預期Fed在明年5月開始降息的機率將近五成。而受到這項利多激勵，美股3日開盤不久再度延續日前漲勢，三大指數漲幅約在0.6％。美國10年期公債價格也出現大漲，壓低殖利率大跌10個基點至4.507％，為10月12日以來低點。美元指數則走低到105.29。

美國勞工統計局表示，10月非農新增就業人口經季調後達15萬人，低於市場預期的18萬人及過去12個月平均每月25.8萬人的增幅。此外，8月非農新增就業人數經修正後從22.7萬人下修到16.5萬人，9月修正後也從33.6萬人調降到29萬人。8、9兩月新增就業人數合計後較修正前銳減10.1萬人。

至於10月失業率也微幅上升到3.9％，市場原本預測將與9月持平為3.8％。平均時薪月增0.2％，年增為4.1％，雙雙低於預期。10月勞動力參與率為62.7％，也較9月的62.8％下降。

外資研究機構凱投宏觀表示，Fed結束貨幣緊縮最有力的證據就是薪資增長持續放緩，不論是月增幅或年增幅，都創下2021年中期以來最低，該投行預計Fed將在明年上半年開始降息。分析人士指出，這份報告符合市場認定就業市場與經濟正在減速，這將讓Fed繼續按兵不動，並在明年開始轉而降息。

數據顯示，10月製造業就業人數減少3.5萬人，反映美國汽車工人聯合會罷工影響。但稍早工會成員已與底特律三大車廠達成協議，讓這場為期一個多月的罷工宣告落幕。另外，民間就業人數新增9.9萬人，也不如市場預期的14.5萬人。

事實上，本周多項數據反映美國強勁就業市場漸失動能。先前ADP發布報告指出，10月民間企業新增11.3萬人，低於預期，顯示市場對勞動力需求已減少。上周初領失業救濟金人數為21.7萬人，創七周高點，反映就業市場已有鬆動跡象。