不強迫亞洲國家選邊站！葉倫：美中經濟脫鉤不現實

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美中領袖「習拜會」即將登場，兩國近期互動顯著回溫。美國財長葉倫於當地時間2日指出，中美經濟脫鉤「根本不現實」。另外，考慮到亞洲供應鏈的複雜性以及該地區與中國大陸的深層經濟聯繫，美國不會強迫亞洲國家選邊站。葉倫此番言論，也是美國在印太戰略的最新定調。

綜合外媒報導，葉倫2日在華盛頓亞洲協會（Asia Society）針對拜登政府的印太經濟戰略發表專題演講時做上述表示。美國正在深化與印太區域的經濟聯繫，為美國經濟與印太區域帶來更多潛在利益。葉倫試圖向亞洲國家保證，美國對中國的態度不會導致全球經濟災難性分裂，也不會迫使亞洲國家站隊。

美國白宮稍早公布，美國總統拜登預定在11月12～18日在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖非正式會議期間，與中國國家主席習近平會晤。在「習拜會」之前，拜登政府已決定由葉倫擬定美國對印太地區的整體經濟策略。

拜登政府對印太地區的基本方針為：鼓勵夥伴國和盟國貿易往來，降低美國供應鏈對中國大陸的依賴。葉倫演講時直言，「美中關係是世界上影響最深遠的一種，我們必須做對的事」。她重申，美國無意尋求與中國完全脫鉤，如果印太地區有任何一個國家選擇站在美國或中國其中一方，將「對全球造成重大的負面影響」。

另一方面，葉倫2日也在美洲開發銀行演講，說明供應鏈應該在可信賴的夥伴和盟友間分散多元，這對拉丁美洲和加勒比海地區的經濟成長將有潛在好處。

當前美中兩強關係依然緊張，包括美國限制中國取得先進半導體技術，以及中國在東海和南海的行動。但10月下旬以來，美中頻繁互動，盡可能創造領袖會談前的和緩氣氛。

中國外長王毅10月底結束訪美行程後，美中預定11月6日就防止核武擴散在華府舉行磋商，以減少誤判風險。此外，美中氣候論壇4日在加州舉行、美國農業部也將首度率團出席即將在5日開幕的中國國際進口博覽會（進博會），以及美中直航航班11月有望增班等，可見雙方互動頻頻。（相關新聞見A6）