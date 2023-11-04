比疫前貴3成 高票價成新常態！航空雙雄迎三利多

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華航、長榮航3日同聲表示，隨著各項營運成本墊高，高票價將成新常態，預估比2019年疫前貴三成以上。考量今年運量與票價漸進式上漲，上半年基期偏低，預估明年營運一定比今年好。

此外，交通部長王國材3日在立法院答詢時透露，明年3月1日將解除赴大陸旅遊禁團令。長榮航、華航回應，將依市場需求及運能狀況，規劃和評估新增航線、復飛航點或航班，滿足市場。

2023ITF台北國際旅展3日登場，長榮航、華航的董總都親率經營團隊督軍搶客，瞄準出國跨年、寒假出遊、春季賞櫻等三大旅運商機搶客。

華航董事長謝世謙表示，以今年旅展訂位、買氣熱絡來看，預估明年旅運市場會比今年更好；且高票價將成為新常態，尤指美國、日本等熱門航線，預估會維持目前高檔，華航也會受惠。

由於外站地勤代理未完全恢復，全球地面代理營運成本平均加高兩成，加上機上供餐等成本墊高，華航總經理高星潢預估，未來票價往上走，預估比2019年疫前貴三成以上。

長榮航總經理孫嘉明也預估，目前機票均價比疫前上漲約五成，若明年票價維持至少目前高票價水準，考量上半年基期偏低，預估明年營運一定比今年好，明年第一季營運與今年第四季落差應該不大。

華航明年進入交機高峰，預計會有7架A321新機交付，將全面增班加密航線，且全面復航過去的航點，預估航班恢復狀況從今年的八成增至九成，將帶動整體客運業績向上；長榮航本來今年底要交付的一架777貨機，因供應鏈關係遞延到明年初交機，也將為明年貨運增添新的動能。

此外，赴陸旅遊禁團令最遲明年3月開放，對航空業也是潛在利多。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁透露，政府相關單位近期做成決議，無論大陸是否開放，台灣最晚明年農曆年前宣布開放政策，並於3月1日實施，讓業者有一個半至二個月準備期。

華航將自明年1月3日起恢復松山-武漢航線，每周二班，屆時兩岸航班有北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢等八個航點，每周62班；長榮／立榮航空兩岸航班有北京、上海、成都、廈門、深圳、廣州、杭州等七個城市，每周50班。

航空雙雄迎三利多

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