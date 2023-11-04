金控對美曝險9.2兆 創新高

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金控9月底海外曝險前10大國家

競逐高利收益，金控加大對美曝險。據金管會統計，9月底金控海外總曝險金額達新台幣26.7兆元，其中對美國曝險額持續增加來到9.2兆元，續創史上新高，單季增加1,736億元，今年以來則已增8,021億元，是金控國外最大曝險地區，約占海外曝險的34.5％。

而金控對美曝險中，近94％是投資，主要是壽險、銀行等子公司都投資大量的美債，去年美國聯準會啟動鷹式升息，金融資金更加快布局美債，甚至透過新台幣計價投資美債ETF，去年到今年9月底，金控集團七季共增加對美曝險近2.16兆元，亦是海外曝險增加最多的地區。

因為債券跌價、股市回檔，金控集團9月底海外投資認損或評價損失達2,828億元，但已比去年底的4,103億元，明顯回升，國內部位亦從6月底有投資利益285億元，9月底轉投資損失635億元，國內外投資認列或評價損失共3,463億，近三季新高。

金控9月對美國市場曝險持續加大，第三季增加1,736億元，放款減少了百億元，但投資增加3,326億元，在美元走強、美債維持高利下，國內金控仍持續增加對美的投資，今年以來已增對美投資9,696億元。

金控業者指出，不管是銀行、證券還是保險，對美投資主要是買美債，國銀今年就蟬連金融業「買債王」，金管會統計，已連十個月加碼債券，累積今年前九月已狂買9,366億元，而壽險業前九月也累積買債約2,800億元，對美曝險自然增加。

因市場利率持續維持高檔，債券價格大幅下跌，金控9月對美投資已提列減損也從550億元擴大至994億元，季增高達80％。

金控集團9月底曝險第二大地區仍是大陸，但單季是減少588億元，亦是金控前10大曝險地區中唯一單季曝險減少，對香港幾乎維持不變，另外持續加大對韓、英、法、日、加、澳的曝險，10月以巴戰爭開打前，對阿聯增加163億曝險，估計也是買債。