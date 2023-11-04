小資族跟著法人搶 債券ETF投資人數暴增5倍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年債券ETF受益人數統計

國內今年出現史上最熱的債市投資潮。統計至10月底，債券ETF基金投資人數達84.33萬人，今年共計增加69.77萬人，較去年底的投資人數14.5萬人，暴增479.3％，與債券ETF規模同步寫下歷史新高。

過去國內債市投資幾乎是法人的天下，2020年債券ETF基金投資人僅4萬多人，全年才增加767人，至2021年底也才增加至5.5萬人，在投信業者不斷推出債券ETF商品下逐漸增溫，成為法人與投資人避險或資產配置的重要工具，今年則因市場看好「升息尾端」的大利多，吸引想鎖定高利率的投資人加入。

美國降息時程現在看來雖較預期延遲，讓美國10年期公債殖利率一度飆破5％，債券價格下跌，但反而更刺激買氣，加上國內投信業者下半年持續推出多檔債券ETF新基金，小資族跟著法人同步搶進，越跌越買，讓債券ETF基金追募潮一波接一波。

過去規模較大且熱門的債券ETF基金最夯時受益人數頂多七到八萬人，今年10月底追加募集數次的元大美債20年ETF受益人數已突破20萬人，另外元大投資級公司債ETF受益人數也逼近10萬人，國泰20年美債、中信高評級公司債兩檔ETF受益人數也都超過8萬人。

在債券ETF基金人氣高漲下，10月底同步推升規模到1.683兆元，已連續第四個月保持在1.6兆元以上，若以債券ETF類別來看，下半年來以投資級公司債ETF（包含投資級產業債ETF）規模增加最多，共增近642億元，10月底規模來到1.15兆元，此外，美債ETF下半年也增加585億元，整體規模達3,182億元，今年以來已經增加1,651億元。

投信法人分析指出，這兩天美國10年期公債殖利率回跌，市場追價債券ETF基金的狀況更甚以往，預期債市投資在短中長期資金齊步走的市況下，年底之前買氣應該仍會持續熱絡。