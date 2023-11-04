公股銀國外債吸金 多家可望賣破百億元

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高利率讓公股銀行今年國外債銷售成績超好。第一銀行國外債券銷售量已經率先突破百億元，彰化銀行、華南銀行等公股銀預估，今年全年國外債亦可望突破百億元銷量。

一銀前三季國外債累計承作量已突破100億元，較去年翻倍成長，是去年同期銷量的210％。華銀外國債券前三季銷量較去年同期成長逾5成，成為基金保險以外的主流投資商品。土地銀行前三季國外債的銷售量大約接近去年同期的3倍。

彰銀國外債銷售動能同樣強勁，同時鎖定高端客群，透過客製化配置達到月月配息，用以滿足其每月資金需求。順應市場高利環境，債券商品受到客戶青睞，第四季銷售動能將持續向上推進，預估今年銷售量有望突破百億元規模水準。

土銀主管分析，高利率時代的來臨帶動固定收益商品的買氣，第四季將持續上架新的債券商品，補齊不同年期及公司的債券商品線。

公股銀主管指出，相較於債券基金、債券ETF，投資人買單一國外債，主要是看準公司的長期收益，且可直接持有到期。

合庫銀則是已建構債券自動試算系統，新增小面額申購功能，除可每月領息，債券的產業、年期皆分散且投資門檻較低。另外，也將持續挑選引進高利率的債券，增加產品吸引力及多元化。

隨著近期債券殖利率維持高水位，公股銀主管強調，可把握利率升息末端的黃金投資期間，布局長天期高票息投資等級以上公司發行的國外債，未來還有賺取資本利得的空間。如投資人偏好更多元的投資，也可投資操作靈活且期限較短的境外結構型商品，在客製化商品條件同時又可兼顧保本的需求。

公股銀指出，現在不斷擴充架上國外債標的產品，藉此提升金融商品銷售廣度。另外，考量現處升息循環末端，債市仍是布局重點，殖利率來到高位，進場可鎖定利率，除長期穩定收息外，待利率迎向轉折步入降息階段，整體收益有望進一步提振。