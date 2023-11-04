布局新行情！外資淨匯出趨緩

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10月以巴戰爭爆發，美元升值及美國持續高利率，都讓外資持續流出。金管會3日公布，10月外資淨匯出10.16億美元，連續四個月匯出148.09億美元（約合新台幣4,717億元），創史上同期外資第三大淨匯出金額，前二大是2008年同期淨匯出234.7億美元、及2022年7～10月淨匯出158.4億美元。

10月外資淨匯出金額已明顯較前三月減緩，且據金管會統計，2017年至2022年的11月外資都是淨匯入，即會提早布局隔年的台股，今年11月外資亦有望回頭，搶先布局2024年台股新行情。

10月亞幣競貶，新台幣一度貶破32.4元大關，加上美國維持維持高利率環境，美債殖利率飆升、美元指數走揚，都造成新興市場資金持續外流。外資繼7月淨匯出46.98億美元、8月淨匯出58.13億美元、9月淨匯出32.82億美元後，10月雖維持淨匯出，但金額縮小到10.16億美元。

今年上半外資淨匯入力道猛，六個月共淨匯入243.37億美元，累計前10月外資還是呈現淨匯入95.28億美元，約新台幣2,711億元，10月底外資累計淨匯入金額還有2255.21億美元，即約新台幣7.3兆元仍留台灣資本市場。

金管會統計至10月底，外資累計賣超上市股票約新台幣1,274.24億元、賣超上櫃股票約新臺幣863.66億元，合計賣超2137.9億元；陸資方面，累計賣超上市股票約1.55億元。賣超上櫃股票約1.8億元。合計為3.35億元。金管會表示，外資進出是正常的流動，台股今年以來仍居亞股前段班，基本面穩健，9月底台股本益比17.79％，9月底上市櫃公司累計營收28.1兆元，雖然年減逾一成，但還是寫歷年同期第三高，金管會將緊密關注外資動向與國際情勢變化。