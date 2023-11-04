2天升2角！新台幣周線翻紅

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美國聯準會（Fed）利率「連二凍」，市場普遍預期美國升息已到頂，匯市繼續消化振奮情緒，亞幣連二日反攻上揚，隨外資熱錢回流，新台幣兌美元3日早盤一舉重返32.2元，尾盤央行小幅調節，終場收在32.303元、升5.8分，總成交量12.565億美元，隨近二日匯價反彈，新台幣周線終止連三黑。

新台幣本周由衰轉盛，本周匯價一度逼近32.5元大關，後續隨市場解讀Fed立場偏鴿派，亞幣全面反彈，新台幣近二個交易日合計升值近2角，收復先前貶值失土，本周合計升值1.22角或0.38％，周線順利由黑翻紅。

匯銀主管表示，Fed立場偏鴿，使市場大為振奮，但Fed也沒把話說死，只是不如原先鷹派，預計匯市對此題材反映已告段落，接下來就回歸基本面，市場普遍預期美國升息已見頂，但究竟12月是否真的不升息，就看就業市場等數據決定。

外匯交易員認為，目前新台幣32.5元保衛戰危機暫時解除，後續就看經濟數據表現，由於市場也不敢篤定美國經濟是否繼續強，相對有疑慮下，後續要觀察各項經濟數據能否維持，且美元指數前一波也已上漲不少，即使接下來出現回檔修正，市場也不會太過意外。

交易員指出，短線新台幣先觀望美國非農就業表現，若還是很強勁，預計美元將繼續反彈，屆時新台幣將回測32.4，預計整體亞幣短線有撐，32.5元關卡短時間也不容易貶破，新台幣下周應將在32.2至32.5元區間震盪。