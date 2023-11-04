蘋果遇陸障 營收連四季衰減

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蘋果營收與EPS變化

美國蘋果公司美東時間2日盤後發布2023財年第四季（截至9月底）財報，受主要市場中國大陸經濟放緩衝擊，加上中國對手華為推出Mate 60系列新機的強勢競爭，營收連續四個季度衰減，且涵蓋年終銷售旺季的本季財測不如預期，令蘋果盤後股價重挫多達4％。

蘋果第四季營收年減1％至895億美元，大致符合分析師預估，但連四季營收下滑，則是自2007年iPhone問世以來，首度這麼長的連續衰退紀錄。所幸第四季淨利230億美元，優於預期。

儘管市場對智慧手機的需求退燒，蘋果的iPhone收入在第四季仍增長2.8％達438億美元，符合分析師預期。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，新機iPhone 15系列9月上市初期，銷售成績比去年同期的iPhone 14還好。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）指出，iPhone銷售展望相對正面，但麥金塔電腦（Mac）、平版電腦iPad、穿戴裝置業務持續疲軟。

特別是蘋果的第三大市場、涵蓋中港台的大中華地區，第四季營收年減2.5％至151億美元，遜於分析師預期。當前蘋果在中國大陸市場面臨諸多挑戰，包括總體經濟放緩、市場競爭日益激烈、中國政府加強監管等。尤其蘋果在第四季還受到中國資通訊龍頭華為的強力威脅，近年遭西方抵制的華為手機捲土重來，8月底發表的高階新機Mate 60 Pro來勢洶洶。

調研機構Counterpoint Research資料顯示，在迄至9月這個季度，華為智慧手機在中國大陸的銷量年增達37％，同期蘋果iPhone銷量卻萎縮10％。為了穩定軍心，庫克10月中旬特地前往中國，並在北京與工信部、商務部官員會晤。

蘋果自2020年起就不提供正式財測，財務長梅斯特里預測，本季（迄至12月、2024財年第一季）營收與去年同季「相似」，意味蘋果業績在重要的年終假日購物季面臨考驗。蘋果截至2022年12月的季度營收為1,171.5億美元，分析師原本看好本季營收年增5％至1,230億美元，顯然蘋果的財測遜於預期。

蘋果2日盤後財報公布後，一度重挫多達4％，3日美股開盤後一度跌1.5％，報175美元，惟今年以來仍累漲37％。